Winkt dem FC Bayern der nächste Hammer-Transfer? Die Verhandlungen laufen

Der FC Bayern scheint im Werben um einen europäischen Top-Spieler Ernst zu machen. Laut spanischen Medien haben die Münchner dem FC Barcelona bereits ein offizielles Angebot für den Dani Olmo vorgelegt – in Höhe von satten 75 Millionen Euro. Damit würde Olmo zu einem der teuersten Transfers in der Geschichte des Rekordmeisters werden.

Die spanischen Quellen sprechen von „komplexen Verhandlungen“, die nun zwischen beiden Vereinen anlaufen sollen. Der FC Barcelona gilt demnach als grundsätzlich gesprächsbereit. Klubnahe Kreise berichten, dass Olmo als potenzieller Verkaufskandidat für den kommenden Sommer gilt, um frisches Kapital für eine Offensive-Neuausrichtung zu generieren. Kann der FC Bayern davon profitieren?

FC Bayern startet Offensive bei Olmo

Noch ist allerdings völlig offen, ob Olmo überhaupt zu einem Wechsel bereit wäre. Sollte der 27-Jährige seine Zustimmung signalisieren, könnte ein Transfer jedoch schnell konkret werden. Laut Bericht ist aber ebenso gut möglich, dass der spanische Nationalspieler bei Barca bleibt – zumindest bis zur kommenden Saison.

++ Ex-Bayern-Juwel fällt ins Karriere-Loch – hat er sich verzockt? ++

Die Katalanen hatten Olmo erst im Sommer 2024 für rund 55 Millionen Euro von RB Leipzig verpflichtet. Der Neustart verlief jedoch holprig. Aufgrund finanzieller Probleme verzögerte sich zunächst seine Spielerlaubnis. Danach bremsten ihn mehrere Verletzungen aus. In bislang 52 Pflichtspielen für Barca erzielte der Offensivmann 13 Tore und bereitete neun weitere Treffer vor.

Olmo erneut im FCB-Visier

Beim FC Bayern ist Dani Olmo kein Unbekannter. Schon zu seiner Zeit bei RB Leipzig stand der spanische Kreativspieler mehrfach auf der Transferliste der Münchner. Nach seinem schwierigen Jahr in Barcelona tauchten die Gerüchte nun erneut auf – offenbar diesmal mit deutlich mehr Substanz als zuvor.

Kein Wunder, schließlich genießt Olmo in der Bundesliga einen exzellenten Ruf. Zwischen 2020 und 2024 bestritt er für RB 148 Pflichtspiele, erzielte 29 Tore und lieferte 34 Vorlagen. Besonders seine Spielintelligenz und Technik machten ihn zu einem der begehrtesten Offensivakteure der Liga.

Weitere News:

Ob es nun tatsächlich zur Wiedervereinigung mit der Bundesliga kommt, hängt vor allem von Olmos eigener Entscheidung ab – und davon, ob der FC Bayern bereit ist, das finanzielle Risiko zu tragen. Für die Münchner wäre der spanische Europameister jedenfalls ein Königstransfer mit Signalwirkung.