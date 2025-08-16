Bayern München macht Coman-Hammer offiziell! Diese Rolle spielte CR7 bei dem Transfer

Kingsley Coman verlässt Bayern München und wechselt zu Al-Nassr in Saudi-Arabien. Der Franzose unterschrieb einen Dreijahresvertrag. Laut „BILD“ vereinbarten beide Klubs eine Ablösesumme von rund 35 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen. Nach zehn Jahren beim deutschen Rekordmeister beginnt Coman nun ein neues Kapitel in seiner Karriere.

Eine Schlüsselrolle bei dem Wechsel spielte Superstar Cristiano Ronaldo. Wie die „BILD“ berichtet, soll der Portugiese auf eine Verpflichtung Comans gepocht haben. CR7 wollte Coman unbedingt in seinem Team! Ronaldo überzeugte die Klubführung von Al-Nassr endgültig, den Transfer mit Bayern München abzuschließen. Der Wunsch des portugiesischen Weltstars war ein wichtiger Faktor.

CR7 lotste Coman von Bayern München zu Al-Nassr

Coman kam 2015 per Leihe von Juventus Turin zu Bayern München. Zwei Jahre später verpflichteten ihn die Münchener fest für 21 Millionen Euro. In seiner Zeit bei Bayern gewann Coman neun Meistertitel, dreimal den DFB-Pokal sowie die Champions League 2020, bei der er das entscheidende Tor gegen PSG erzielte.

Fans von Bayern München werden sich immer an Comans Siegtreffer gegen seinen Ex-Verein Paris erinnern. „Unsterblich macht ihn dieses Champions-League-Tor“, hieß es. Abseits seiner Erfolge sorgten jedoch zahlreiche Verletzungen für Rückschläge. Immer wieder musste er längere Pausen einlegen und fehlte in entscheidenden Spielen.

Emotionaler FCB-Abschied

Trotz seiner Verletzungsanfälligkeit blieb Coman eine zentrale Figur bei Bayern München. Mit seiner Kombination aus Technik, Tempo und Torgefahr entschied er Spiele. Nun wartet bei Al-Nassr ein neues Abenteuer, mit Ronaldo an seiner Seite. Nach einer beeindruckenden Ära verabschiedet sich ein Schlüsselspieler aus München.

„Es ist kaum zu glauben, dass fast 10 Jahre vergangen sind, seit ich als 19-Jähriger München zu meiner Heimat gemacht habe“, erklärte Coman selbst. „Eure Unterstützung bei jedem Triumph und jeder Herausforderung hat mir unendlich viel bedeutet. Eure Liebe, Leidenschaft und Loyalität werde ich immer in meinem Herzen tragen“, so der Franzose weiter.

