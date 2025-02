FC Bayern München: FCB-Flop vor Abflug? Worte lassen wenig Zweifel

Auch der FC Bayern München liegt mit manchen Transfers mal voll daneben. Während millionenschwere Stars wie Harry Kane oder Michael Olise voll eingeschlagen sind, gibt es auch weniger erfolgreiche Profis. Einer von diesen ist Bryan Zaragoza.

Den Spanier holte der FC Bayern München im vergangenen Winter vorzeitig aus Granada. Eine Entscheidung, die sich gar nicht auszahlen sollte. Im Sommer steht Zaragoza daher wieder am Scheideweg. Welche Entscheidung wird er treffen?

FC Bayern München: Wechsel entpuppt sich als Flop

Nachdem die Bayern Zaragoza im Januar 2024 früher als geplant an die Säbener Straße geholt hatten, entwickelte sich die Zusammenarbeit anders als geplant. Auf gerade mal sieben Einsätze bei 171 Minuten brachte es der Flügelspieler im Trikot des Rekordmeisters. Kein Wunder, dass Spieler und Verein ihre Entscheidung im Sommer überdachten.

Für Zaragoza ging es erstmal per Leihe nach Osasuna in die spanische Heimat. Dort blühte er prompt wieder auf, ehe er sich im Dezember den Mittelfuß brach. Eine lange Pause war die Folge. Jetzt steht er endlich wieder auf dem Feld – doch schon muss sich die Leihgabe des FC Bayern München mit dem nächsten Problem beschäftigen.

Zaragoza deutet Wunsch an

Denn in Osasuna hat er im Sommer keine Zukunft. Das erklärte der Vereinsboss zuletzt eindeutig. Zu groß sei der Interessenten-Pool. Steht im Sommer also bereits der nächste Vereinswechsel an – oder geht es zurück zu den Bayern? Das dürfte wohl maßgeblich davon abhängen, was Spieler und Verein planen.

Und Zaragoza ließ bei „DAZN“ jüngst durchblicken, dass er einem Verbleib in der Heimat nicht abgeneigt ist. „Ich würde gerne in Spanien spielen, so wie ich es jetzt tue“, sagte er. „Aber wenn ich nach Deutschland zurückkehren muss, was ich tun werde, ist das auch ein großer Schritt für mich und ich würde es auch gerne tun“, schob er allerdings gleich nach.

Seine Worte lassen vermuten, dass er mit den Bayern noch nicht abgeschlossen hat. Seine präferierte Option scheint eine Rückkehr nach Deutschland derzeit allerdings nicht zu sein.

Was plant der FC Bayern München?

Und was plant der Rekordmeister? Da sind sich die Insider uneins. Während zuletzt zu hören war, dass die Bayern einem Verkauf des Spielers im Sommer nicht abgeneigt seien, berichtete „Bild“-Reporter Christian Falk jüngst, dass man sich eine zweite Chance für Zaragoza vorstellen könne. Es bleibt spannend.