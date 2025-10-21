FC Bayern – Brügge: Entscheidung steht! UEFA teilt sie offiziell mit

Geht die Mega-Siegesserie des FC Bayern München weiter? Der Rekordmeister ist neben der Bundesliga auch in der Champions League bislang ohne Punktverlust. Das soll sich auch gegen den FC Brügge am Mittwoch (22. Oktober, 21 Uhr) fortsetzen.

Für das Königsklassen-Duell zwischen dem FC Bayern und FC Brügge hat die UEFA jetzt eine wichtige Entscheidung mitgeteilt. Es geht um das Schiedsrichtergespann für die Begegnung.

FC Bayern – Brügge: UEFA-Entscheidung offiziell

In der Bundesliga ungeschlagen an der Spitze, in der Champions League ohne Punktverlust ganz oben in der Ligaphase. Für den FC Bayern München lief der Saisonstart mehr als nur stark. Gegen den FC Brügge will der deutsche Rekordmeister nun auch den nächsten Erfolg einfahren und die Siegesserie fortsetzen.

Während die Münchener sechs Punkte nach zwei Spielen haben, hat der belgische Top-Klub nur drei Zähler. Den Auftakt gegen Monaco gewann man souverän mit 4:1, verlor dann aber bei Atalanta Bergamo (1:2).

Die UEFA hat jetzt mitgeteilt, welcher Schiedsrichter die Begegnung leiten wird. Es ist Donatas Rumsas aus Litauen. Der 37-Jährige pfeift erstmals eine Begegnung mit Beteiligung des FCB. Auch für den FC Brügge ist es eine Premiere, denn Rumsas hat noch keine Begegnung der Belgier gepfiffen.

Hammer-News vor dem Duell

Linienrichter beim Champions-League-Spiel zwischen dem FC Bayern und Brügge werden Aleksandr Radius und Dovydas Suziedelis sein, als vierter Offizieller ist Robertas Valikonis eingeteilt.

Vor der Partie hat der FCB Hammer-Neuigkeiten verkündet: Trainer Vincent Kompany hat seinen Vertrag, der 2027 ausgelaufen wäre, bis 2029 verlängert. „Ich bin dankbar, fühle mich geehrt und möchte dem FC Bayern für das Vertrauen und das Arbeitsumfeld danken, das er mir vom ersten Tag an geboten hat“, freut sich Kompany.

„Es fühlt sich für mich an, als ob ich schon viel länger hier wäre und dass ich den Verein gut verstehe. Bisher war es eine großartige Erfahrung, wir haben eine wunderbare Reise gestartet. Lasst uns weiter hart arbeiten und noch viele weitere Erfolge feiern!“



