Ausgerechnet zum Ligastart! FC Bayern verkündet die bittere Nachricht

Es sind die magischen fünf Worte für Fußballfans: „Endlich geht es wieder los.“ Die Liga-Saison 2025/26 startet für den FC Bayern München gegen RB Leipzig (22. August, 20.30 Uhr). Nach dem Gewinn des Supercups will der Rekordmeister noch weitere Titel gewinnen.

Dabei muss Cheftrainer Vincent Kompany ausgerechnet kurz vor dem Ligastart auf einen Profi verzichten. Der FC Bayern München verkündete nun die bittere Nachricht. Ein Neuzugang fällt vorerst aus.

FC Bayern: Bitterer Ausfall steht fest

Schock beim FC Bayern München! Neuzugang Tom Bischof wird vorerst nicht zur Verfügung stehen, wie der Rekordmeister mitteilte. Der 20-Jährige kam vor der Klub-Weltmeisterschaft von der TSG Hoffenheim zu den Münchenern.

„Tom Bischof wird dem FC Bayern vorerst fehlen. Der 20-jährige Mittelfeldspieler des deutschen Rekordmeisters musste sich kurzfristig einer Blinddarm-Operation unterziehen und steht somit beim Bundesliga-Auftakt gegen RB Leipzig am Freitag nicht zur Verfügung.“

Bischof, der zuvor bei der TSG Hoffenheim überzeugen konnte, war am Dienstag (19. August) sogar noch Teil des obligatorischen Fotoshootings für das Oktoberfest. Nun wird er gegen Leipzig fehlen.

Bischof-Ausfallzeit noch nicht bekannt

Für etwas Aufregung sorgte Vincent Kompany auf der Pressekonferenz vor dem Leipzig-Spiel. „Alle, die auch in Stuttgart dabei waren, sollten dabei sein“, sagte der Coach des FC Bayern München. Rund zweieinhalb Stunden später kam dann eben die Meldung zu Tom Bischof, der jetzt ausfallen wird.

Beim Supercup in Stuttgart (2:1) spielte Bischof nämlich eine Minute in der Nachspielzeit, bekam sonst nicht viel mehr Spielzeit. Wann der Youngster wieder zurückkehren wird, ist ebenfalls noch unklar. Dazu machten die Münchener keine Angaben.

Es ist ohnehin ein schwieriger Start für Bischof beim deutschen Rekordmeister. Bei der Klub-WM spielte er nur 46 Minuten. In der Vorbereitung bekam er zwar etwas Spielzeit, konnte aber nie richtig glänzen. Nur gegen die Grasshoppers Zürich gelang ihm beim 2:1-Sieg eine Vorlage. Die Konkurrenz im Mittelfeld ist einfach zu groß.