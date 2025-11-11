Ex-Bayern-Juwel fällt ins Karriere-Loch – hat er sich verzockt?

Der Transfer-Sommer des FC Bayern München war von vielen Nebengeräuschen geprägt. Für die FCB-Verantwortlichen hagelte es massig Kritik – sowohl bei Zu- als auch bei Abgängen. Ein Transfer, der für Aufsehen gesorgt hatte, war der Abgang Paul Wanners.

Der 19-Jährige hatte jahrelang beim FCB gespielt, galt nach seiner Leihe zur SV Elversberg als die große Nachwuchshoffnung bei den Bayern. Im Sommer trennten sich allerdings die Wege, Wanner wechselte in die Niederlande. Ein Schritt, der sich bis dato noch nicht wirklich ausgezahlt hat.

Ex-Bayern-Profi Wanner bei der PSV außen vor

15 Millionen Euro hat der FC Bayern für Wanner im vergangenen Sommer bekommen. Viele Fans hatten nicht verstanden, wieso man den Youngster ziehen lässt. Zumal man schon Leroy Sane ablösefrei gehen ließ und Jamal Musiala sich einige Woche zuvor schwer verletzt hatte.

Und doch entschieden sich die FCB-Bosse um Christoph Freund und Max Eberl, Wanner zu verkaufen. Stand jetzt scheint man in München alles richtig gemacht zu haben. Denn bei Wanner läuft es überhaupt nicht. Schon seine Leihe zum 1. FC Heidenheim war alles andere als erfolgreich. Und auch in Eindhoven hat er sich noch nicht wirklich zurechtgefunden.

Von zehn möglichen Eredivisie-Partien stand er nur viermal auf dem Rasen. Kein einziges Mal war er dabei in der Startelf und zuletzt saß er gar viermal in Folge 90 Minuten auf der Bank. Auch in der Champions League kommt er in vier Partien auf magere 40 Spielminuten.

Kürzlich äußerte sich auch sein Coach Peter Bosz über Wanner. „Es läuft sicherlich langsamer, als er gehofft hatte“, räumte er im Gespräch mit Fernsehsender „NOS“ ein: „Aber ich weiß, dass wir hier über einen jungen Mann sprechen, der aus dem Ausland kommt und sich erst einmal anpassen muss. Das ist überhaupt nicht schlimm – und er macht es übrigens hervorragend.“

Wanners Karriere auf der Kippe?

Wanner ist derzeit weit von einem Stammplatz entfernt. Sein Wechsel scheint sich nicht bezahlt zu machen. Hat sich der 19-Jährige also mächtig verzockt? Über die Gründe der aktuellen Situation lässt sich nur mutmaßen. Doch vor allem unter Bosz, der bekannt dafür ist, junge Talente formen und fördern zu können, hatten sich alle Beteiligten wohl mehr von diesem Transfer versprochen.

In den vergangenen Wochen und Monaten hat Wanners Karriere zweifelsfrei einen echten Knick bekommen. Sein großes Talent und sein Potenzial, ein absoluter Top-Spieler zu werden, sind jedoch weiterhin unbestritten. Dazu ist er noch immer enorm jung. Doch aus dieser schwierigen Situation muss er sich nun mit aller Kraft rauskämpfen. Sonst könnte es auch in Zukunft sehr ungemütlich für den Ex-Bayern-Youngster werden.