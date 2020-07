FC Bayern München – Leverkusen im Live-Ticker: Frühe Überraschung in Bayer-Startelf

Am Samstagabend steigt in Berlin das DFB-Pokal-Finale FC Bayern – Leverkusen.

Im DFB-Pokal-Finale zwischen Bayern und Leverkusen sind die Rollen klar verteilt: Der deutsche Meister geht gegen die zuletzt schwächelnde Werkself als Favorit ins Rennen.

DFB-Pokal-Finale: FC Bayern – Leverkusen im Live-Ticker

Können die Münchner das Double perfekt machen? Oder gelingt dem Team von Trainer Peter Bosz die Überraschung?

Alle Infos zum DFB-Pokal-Finale zwischen Bayern und Leverkusen im Live-Ticker!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

------------------

Bayern – Leverkusen -:- (-:-)

Tore:

------------------

+++ Bayern München: Sané-Deal endlich perfekt! Doch DAS sollte eigentlich nicht an die Öffentlichkeit geraten +++

------------------

Aufstellungen:

Bayern: Neuer – Pavard, Boateng, Alaba, Davies – Kimmich, Goretzka – Gnabry, Müller, Coman – Lewandowski

Leverkusen: Hradecky – L. Bender, Tapsoba, S. Bender, Wendell – Aranguiz, Baumgartlinger – Diaby, Amiri, Bailey – Havertz

------------------

19.00 Uhr: Die Aufstellungen sind da. Während die Startelf bei den Bayern wenig überrascht, ist es bei den Leverkusenern doch erstaunlich, dass Volland zunächst auf der Bank sitzt.

Samstag, 10.32 Uhr: Matchday! Heute Abend steigt das Finale des DFB-Pokal. Kann Bayer Leverkusen die Bayern in dieser Saison noch einmal schlagen?

17.14 Uhr: Der FC Bayern ist seit Monaten in einer unglaublichen Verfassung. Von den vergangenen 25 Pflichtspielen gewannen die Bayern 24. Die Leverkusener hatten zuletzt hingegen Probleme und verspielten auf der Zielgeraden der Saison sogar noch den Einzug in die Champions League. Von den sieben abschließenden Bundesliga-Spielen konnte Leverkusen nur drei gewinnen.

14.28 Uhr: Viele Bayern-Fans hatten gehofft, dass Star-Neuzugang Leroy Sané morgen im DFB-Pokal-Finale schon mitmischen kann. Doch Bayern München und Bayer Leverkusen dürfen nur auf jene Spieler zurückgreifen, die in der zurückliegenden Saison zum Kader gehörten.

12.02 Uhr: Die Leverkusener müssen im DFB-Pokal-Finale auf Paulinho verzichten. Der Flügelflitzer zog sich einen Kreuzbandriss zu und wird der Werkself mehrere Monate fehlen.

10.37 Uhr: Die Bayern gewannen in ihren fünf bisherigen Pokalspielen in dieser Saison 3:1 in Cottbus, 2:1 in Bochum, 4:3 gegen Hoffenheim, 1:0 auf Schalke und 2:1 gegen Eintracht Frankfurt.

8.54 Uhr: Die Leverkusener hatten auf ihrem Weg ins Pokalfinale nun wahrlich kein Lospech. In der ersten Runde gewann Bayer 4:1 beim Viertligisten Alemannia Aachen. In den darauffolgenden Spielen setzte Leverkusen sich zunächst jeweils in Heimpartien gegen Paderborn (1:0), Stuttgart (2:1) und Union Berlin (3:1) durch. Im Halbfinale bezwang Leverkusen den Viertligisten Saarbrücken mit 3:0.

Freitag, 3. Juli, 7.21 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum DFB-Pokal-Finale zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen. Hier versorgen wir dich mit allen Infos rund ums Spiel.