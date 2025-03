FC Bayern – Bayer Leverkusen: Star-Entscheidung gefallen! Jetzt ist alles klar

Auf dieses Duell wartet ganz Fußballdeutschland! Der FC Bayern München und Bayer 04 Leverkusen treffen im Champions-League-Achtelfinale im direkten Duell aufeinander. Für beide Teams ist es ein ganz wichtiger Schlagabtausch – für den sportlichen Erfolg und für das Prestige. Die Partie FC Bayern – Bayer Leverkusen verspricht eine Menge Spannung!

In den vergangenen Tagen waren Leistungsträger beider Teams für das Hinspiel in München (Mittwoch, 5. März, 21 Uhr) auf der Kippe. Aufseiten der Rheinländer sind zwei Entscheidungen für das Spiel FC Bayern – Bayer Leverkusen gefallen.

FC Bayern – Bayer Leverkusen: Tapsoba dabei, Andrich fällt aus

Amtierender Meister gegen Rekordmeister, Platz eins gegen Platz zwei, Xabi Alonso gegen Vincent Kompany – Bayern gegen Bayern ist das erste deutsch-deutsche Duell in der Champions League seit dem Finale 2013 zwischen dem FCB und dem BVB. Die Anspannung ist bei beiden Teams spürbar hoch, vor allem die Münchener stehen mächtig unter Druck: Denn sie wollen ins Finale Dahoam 2.0.

Allerdings gibt es für die Bayern und für Starstürmer Harry Kane keine guten Nachrichten: Bayer-Abwehrkante Edmond Tapsoba wird wieder dabei sein. Der Nationalspieler aus Burkina Faso hatte am Samstag beim 4:1-Erfolg in Frankfurt wegen Oberschenkelproblemen pausiert. Eine Vorsichtsmaßnahme, wie sich nun herausstellt.

Tapsoba war in den vergangenen Duellen für Kane verantwortlich und machte seine Aufgabe herausragend gut. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft sah wenig Land, traf sowohl im Hinspiel als auch im Rückspiel nicht.

Kimmich fit für CL-Kracher?

Anders als Tapsoba wird Teamkollege Robert Andrich in München nicht zur Verfügung stehen. Der DFB-Kicker ist erkrankt, in Frankfurt saß er noch 90 Minuten auf der Bank. Wie sieht es mit FCB-Star Joshua Kimmich aus? Der Mittelfeldmotor des FC Bayern meldete sich am Dienstagnachmittag zurück und nahm Abschlusstraining vor der Partie FC Bayern – Bayer Leverkusen teil.

Weitere News:

In Stuttgart (3:1) hatte Kimmich wegen einer Sehnenreizung am Oberschenkel gefehlt, es bleibt ein Wettlauf gegen die Zeit. Aleksander Pavlovic, der schon in Stuttgart fehlte, wird aufgrund einer Krankheit auch gegen Leverkusen ausfallen. Umso wichtiger wäre ein Einsatz von Kimmich.