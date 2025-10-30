Entscheidung gefallen! Vor Bayern – Leverkusen steht es fest

Die Pokalwoche ist vorüber, der Bundesliga-Alltag geht weiter. Für den FC Bayern München steht das nächste Top-Spiel vor der Tür. Nach dem erfolgreichen Heimspiel gegen den BVB vor zwei Wochen (2:1) möchte die Mannschaft von Vincent Kompany auch gegen Bayer Leverkusen drei Punkte vor heimischer Kulisse holen.

Das Spiel Bayern – Leverkusen hat in dieser Saison zwar nicht mehr die Brisanz wie die vergangenen zwei Spielzeiten und doch dürften alle Fußballfans in Deutschland ganz genau hinschauen. Jetzt steht fest: Für das Spitzenspiel hat der DFB seinen wohl besten Schiedsrichter abgestellt.

DFB verkündet wichtige Entscheidung für Bayern – Leverkusen

14 Pflichtspiele, 14 Siege – der FC Bayern München ist sowohl national als auch international bis dato das Maß aller Dinge. Kompany und sein Team zeigen Woche für Woche eine starke Leistung und stehen souverän an der Spitze der Bundesliga. Kann Leverkusen den Rekordmeister erstmals in dieser Saison ärgern?

So oder so dürfte das Spiel hochklassig, intensiv und hitzig werden. Auch der Schiedsrichter dürfte gelegentlich in den Fokus rücken. Wie der DFB nun verkündet hat, wird Deniz Aytekin das Spiel zwischen den beiden deutschen Top-Teams leiten.

Aytekin stand in dieser Saison bereits fünfmal auf dem Platz – dreimal begleitete er ein Spiel in der Bundesliga. Während er Leverkusen in dieser Saison schon gepfiffen hat – beim 3:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt – wird es für den 47-Jährigen seine Saisonpremiere bei den Bayern.

FCB-Debüt für Aytekin

Besonders interessant: Keinen Verein hat Aytekin öfter gepfiffen als Leverkusen. Satte 41 Spiele mit Bayer-Beteiligung begleitete Diplom-Betriebswirt in seiner Karriere bereits. 18 Mal ging die Werkself als Sieger vom Platz. Die Bayern hat Aytekin hingegen erst achtmal gepfiffen! Vier Partien davon ging an den Rekordmeister, drei Spiele wurden verloren.

Für Leverkusen stehen die Vorzeichen in dieser Hinsicht also besser. Aufgrund der Form beider Team gehen die Münchener jedoch als große Favoriten in das Spiel Bayern – Leverkusen. Schließlich hat die Kompany-Elf jedes einzelne Pflichtspiel bis dato gewinnen können – die allermeisten Partien davon enorm souverän.