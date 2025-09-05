Torwart-Kracher beim FC Bayern München? Jetzt packt DIESER Transfer-Flirt aus

Der FC Bayern München besitzt aktuell ein starkes Torhüter-Aufgebot mit Manuel Neuer, Sven Ulreich und Jonas Urbig. Zusätzlich sind Alexander Nübel und Daniel Peretz an Bundesliga-Klubs verliehen.

Dennoch tauchten zuletzt immer wieder Gerüchte auf, der FC Bayern München könnte sich nach weiteren Torhütern umsehen. Einer der gehandelten Namen: Bart Verbruggen.

FC Bayern München: Verbruggen auf dem Radar

Medienberichten zufolge soll der FC Bayern München Interesse an Bart Verbruggen zeigen. Der 23-jährige Niederländer spielt seit zwei Jahren bei Brighton & Hove Albion und gilt als eines der vielversprechendsten Torwart-Talente Europas. In der niederländischen Nationalmannschaft hat er sich bereits als Stammtorhüter etabliert.

Verbruggen selbst nimmt die Gerüchte gelassen. „Es ist immer ein Kompliment, mit so großen Vereinen in Verbindung gebracht zu werden, aber ich habe mich nicht sonderlich damit beschäftigt“, erklärt der junge Torhüter. Statt Transfers stand im Sommer seine vollständige Genesung nach einer Knieverletzung im Fokus.

Fokus auf die Nationalmannschaft, nicht auf Transfers

„Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was gestimmt hat und was nicht. Mein Berater hält mich davon fern. Wenn etwas ganz konkret wird und Entscheidungen getroffen werden müssen, werde ich es automatisch erfahren“, betont Verbruggen. Sein Fokus liege aktuell auf den Qualifikationsspielen mit der Nationalmannschaft.

Der FC Bayern München wird dennoch weiterhin mit dem Niederländer in Verbindung gebracht. Verbruggen zeigt sich jedoch entspannt: „Es ist wichtig, ruhig zu bleiben und alles Schritt für Schritt anzugehen. Dann werde ich am Ende sehen, wohin mich das führt.“ Seine Priorität bleibt es, mit den Niederlanden gute Ergebnisse zu erzielen.

