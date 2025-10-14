FC Bayern München in Alarmbereitschaft! Droht schon im Winter ein herber Verlust?

Aleksandar Pavlovic rückt immer mehr in den Fokus der internationalen Fußballwelt. Der 21-jährige Mittelfeldspieler des FC Bayern München gilt als einer der größten Hoffnungsträger für die Zukunft des deutschen Rekordmeisters. Seine Leistungen in der laufenden Saison wecken nun offenbar auch das Interesse von Top-Klubs aus dem Ausland – ganz vorne dabei: Manchester United.

FC Bayern München will Pavlovic halten

Wie das Portal „Football Insider“ berichtet, hat Manchester United ein Auge auf Pavlovic geworfen. Scouts des englischen Traditionsklubs sollen den Münchner intensiv beobachten. Im Fokus: Seine Leistungen als defensiver Mittelfeldakteur. Neben Pavlovic haben die „Red Devils“ aber auch Talente wie Adam Wharton, Carlos Baleba und Morten Hjulmand im Blick, doch der FC-Bayern-Star steht angeblich ganz oben auf der Wunschliste.

+++ FC Bayern München reibt sich schon die Hände – Juwel-Klausel ein echter Coup? +++

Bereits im Januar könnten die Engländer Nägel mit Köpfen machen und einen Transfer forcieren. Für den FC Bayern München wäre das ein schwerer Schlag – und daher wohl kein günstiges Unterfangen für die englische Seite. Pavlovic spielt seit seiner Kindheit beim Rekordmeister und verkörpert genau das, was Fans und Verantwortliche von einem echten Münchner erwarten: Identifikation und Leistung.

Vertrag mit dem FC Bayern München spricht Bände

Ein Transfer scheint aber aus einem weiteren Grund unwahrscheinlich: Pavlovics Vertrag läuft noch einige Jahre bis Juni 2029! Der FC Bayern München befindet sich also in einer erstklassigen Verhandlungsposition. Sollte United trotzdem ernst machen, könnte nur eine Ablösesumme in astronomischer Höhe München ins Wanken bringen.

Mehr liest du hier:

Pavlovics Leistungskurve zeigt derzeit jedenfalls nach oben, weshalb er jüngst auch bei der Nationalmannschaft ein wichtiger Bestandteil war. Manchester United wird sicher genau auf seine kommenden Spiele schauen. Ob der FC Bayern München aber wirklich bereit ist, eines seiner größten Talente abzugeben, bleibt ungewiss.