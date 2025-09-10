Trotz Transferschluss: Eberl gibt nächstes Bayern-Talent ab

Der FC Bayern hat trotz Transferschluss noch einen Abgang zu verzeichnen. Der Rekordmeister hat sein 17-jähriges Offensivtalent Gibson Nana Adu für eine Saison an den SCR Altach verliehen. Die Leihe nach Österreich wurde offiziell bekannt gegeben, da dort – im Gegensatz zur Bundesliga – noch Transfers möglich sind.

Adu wechselte erst im vergangenen Sommer von der SpVgg Unterhaching zum deutschen Rekordmeister und wurde direkt zurück an seinen Ausbildungsverein verliehen. In der letzten Saison glänzte er mit Einsätzen in der 3. Liga und der Oberliga Bayern. Bayerns Nachwuchsdirektor Jochen Sauer lobte die Entwicklung des Spielers und sieht ihn auf einem klaren Weg in den Profifußball.

Bayern investiert in die Zukunft

Auch in Österreich ist man begeistert vom jungen Bayern-Talent. Philipp Netzer, Sportdirektor des SCR Altach, sieht in Adu eine wertvolle Verstärkung: „Mit Gibson Adu bekommen wir einen jungen Spieler mit interessanten Anlagen, der schon erste Erfahrungen im Erwachsenenfußball gesammelt hat.“ Bayern hofft, dass Adu in der österreichischen Bundesliga den nächsten Karriereschritt macht.

Netzer betont jedoch, dass man beim SCR Altach keine übertriebenen Erwartungen an den jungen Spieler hat. Stattdessen wolle man ihm die nötige Zeit zur Entwicklung geben. Bayern nutzt diese Leihe als strategischen Schritt, um den Spieler auf eine Rückkehr in die Bundesliga vorzubereiten.

Adu will zurück zu Bayern – gestärkt

Adu selbst zeigte sich hochmotiviert: „Die Rahmenbedingungen hier sind ideal für meine Entwicklung.“ Er betonte, dass er hart arbeiten und sich schnell ins Team integrieren möchte, um den nächsten Karriere-Meilenstein zu erreichen. Sein langfristiges Ziel bleibt, eines Tages sein Bundesliga-Debüt für Bayern zu geben.

Die Leihe von Adu ist kein Einzelfall. Bayern gab in diesem Sommer mehrere Talente ab, unter anderem Tarek Buchmann (1. FC Nürnberg) und Jonah Kusi-Asare (Fulham FC). Der Rekordmeister unterstreicht damit seine klare Strategie, junge Spieler durch Leihen gezielt aufzubauen und mittelfristig in den eigenen Kader zu integrieren.

