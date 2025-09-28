Leihgabe trifft Entscheidung: Er will nicht mehr zum FC Bayern zurück

Dem FC Bayern wird auch in dieser Saison mancherorts nachgesagt, dass der Kader in der Breite zu dünn besetzt sei. Dennoch entschloss sich die Chefetage des FCB im Sommer dazu, einige Spieler ziehen zu lassen. So auch Joao Palhinha.

Der Portugiese kehrte dem FC Bayern nach gerade einmal einem Jahr schon wieder den Rücken. Aktuell ist er an Tottenham Hotspur ausgeliehen. Eine Kaufoption von 30 Millionen Euro ermöglicht den Spurs, den Spieler dauerhaft unter Vertrag zu nehmen. Palhinha will laut Transfer-Insider Ben Jacobs definitiv in der Premier League bleiben.

Palhinha plant keine Rückkehr zum FC Bayern

„Insbesondere Palhinha sah die Ausleihe in vielerlei Hinsicht als abhängig von dieser Kaufoption an“, erklärt Jacobs nun. Die Engländer zahlen derzeit eine Leihgebühr von fünf bis sieben Millionen Euro und übernehmen dazu noch sein Gehalt. Dennoch droht dem deutschen Rekordmeister in dieser Causa ein dickes Minusgeschäft.

Beim FC Bayern konnte Palhinha sich nicht durchsetzen. Trainer Vincent Kompany setzte selten auf ihn. Der portugiesische Nationalspieler kam nur auf 25 Pflichtspiele mit insgesamt 986 Minuten Einsatzzeit. Das entspricht weniger als 40 Minuten pro Spiel. Tottenham könnte seine Kaufoption bereits im Winter die Kaufoption ziehen.

Palhinha spielt keine Rolle

Die geringe Spielzeit beim FC Bayern spiegelt seine Probleme mit Kompanys System wider. Palhinha fand offenbar nie zu seiner Topform. „Wenn die Spurs sich für die Option entscheiden, wird der Spieler sehr glücklich darüber sein“, so Jacobs weiter. Ein dauerhafter Wechsel scheint für alle Parteien sinnvoll.

Beim FC Bayern ist man in der Mittelfeldzentrale derzeit gut aufgestellt. Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic und Leon Goretzka kommen auf regelmäßige Spielzeit, dazu kann auch ein Konrad Laimer zur Not aushelfen. Bei Tottenham wiederum ist Palhinha bisher gesetzt und glänzte am Samstag (27. September) in der 94. Minute noch mit dem entscheidenden 1:1 Treffer für die Spurs.

