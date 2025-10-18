FC Bayern: Kompany verkündet Star-Hammer! Noch in diesem Jahr ist es so weit

Sportlich läuft es für den FC Bayern in dieser Saison mehr als nur optimal. Der Rekordmeister ist auf dem besten Weg, eine erfolgreiche Spielzeit zu absolvieren. Das wird Cheftrainer Vincent Kompany freuen.

Aber es gibt da auch noch eine andere Nachricht, die den Coach des FC Bayern froh macht: die Rückkehr von Alphonso Davies. Wie der Belgier mitteilt, könnte er schon in diesem Jahr sein Comeback feiern. Geplant war das eigentlich erst für Januar.

FC Bayern hofft auf Dezember-Comeback

Der Linksverteidiger riss sich vor 208 Tagen im Nations-League-Spiel mit Kanada gegen die USA (2:1) das Kreuzband im rechten Knie und zog sich dabei auch einen Knorpelschaden zu. Seitdem verbringt der 24-Jährige seine Zeit mit Reha-Maßnahmen und individuellem Aufbautraining. Vincent Kompany äußerte sich jetzt zum Comeback des Abwehrspielers des FC Bayern.

„Es schaut sehr gut aus. Die medizinische Abteilung und Alphonso Davies arbeiten im Moment sehr gut zusammen“, erklärte der Coach auf der Pressekonferenz vor dem BVB-Duell. Noch im Sommer schien eine Rückkehr erst für Januar realistisch, doch jetzt sagt Kompany: „Wenn es weiter so gut läuft, haben wir irgendwann im Dezember einen sehr, sehr fitten Alphonso Davies zurück.“

Die Fortschritte in der Genesung des Kanadiers geben Anlass zur Hoffnung. Bereits am Freitag (17. Oktober) absolvierte Davies unter Anleitung von Reha-Coach Simon Martinello und Bayern-Co-Trainer Floribert N’Galula eine einstündige Trainingseinheit. Auch Langzeitausfall Hiroki Ito war dabei. Schritt für Schritt wird Davies wieder an das Mannschaftstraining herangeführt.

Davies: „Das wird eine lange Reise“

Davies erlitt die schwere Knieverletzung Ende März und wurde in Innsbruck von Knie-Spezialist Professor Doktor Christian Fink operiert. Schon Ende Juli kehrte der Kanadier zurück ins Lauftraining, einen Monat später folgte die erste Arbeit mit dem Ball. Seitdem ist der Aufbauplan für den FC-Bayern-Star klar strukturiert.

Im Interview mit „FC Bayern TV“ zeigte sich Davies zuletzt emotional: „Als die Ärzte mir nach der Verletzung gesagt haben, wie lange es dauern könnte, dachte ich: ,Oh, wow, das wird eine lange Reise.'“ Läuft alles nach Plan, könnte der Rekordmeister noch im Dezember wieder auf den Flügelflitzer zählen.