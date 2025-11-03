FC Bayern: Wirbel um Kompany! FCB-Boss bestätigt Interesse

Vincent Kompany sorgt beim FC Bayern derzeit für große Begeisterung. Unter der Leitung des Belgiers hat der deutsche Rekordmeister in dieser Saison noch keine Punkte liegen lassen. Eine beeindruckende Bilanz.

Angesichts dieser Leistungen erscheint es kaum verwunderlich, dass der FC Bayern den Vertrag mit Kompany erst vor kurzem bis 2029 verlängerte. Ein FCB-Boss bestätigt nun: Diese Entscheidung hatte vor allem einen Grund!

FC Bayern: Interesse aus England an Kompany

Auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern plauderte Vereinspräsident Herbert Hainer über die Vertragsverlängerung mit Kompany aus. So deutete der 71-Jährige an, dass erstes Interesse an Kompany von der Insel bereits angemeldet worden sei: „Vielleicht hatte ja der ein oder andere Premier-League-Klub schon ein Auge auf Vincent geworfen“, erzählt Hainer.

Allerdings betont der FCB-Boss auch: „Den FC Bayern muss man immer im Blick haben.“ Ein Abgang Kompanys ist in den kommenden Jahren folglich ausgeschlossen. Der 39-Jährige hat seinen Kontrakt bis 2029 ausgeweitet. Ein Statement von beiden Verhandlungsseiten, die ihre langfristige Zukunft also gemeinsam bestreiten wollen.

Rückkehr zum Ex-Klub vom Tisch

Brisant: Rund um die Vertragsverlängerung Kompanys gab es immer wieder Gerüchte um eine Rückkehr des ehemaligen Innenverteidigers zu Manchester City. Dort ist derzeit allerdings noch Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola im Amt. Der muss sich vorerst also keine Sorgen um seinen Trainerstuhl machen.

Auf den FC Bayern wartet nun eine echte Mammutaufgabe. Am Dienstag (4. November) geht zum Champions-League-Kracher nach Paris.