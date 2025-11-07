FC Bayern: Es hatte sich angedeutet! Hammer-News um FCB-Juwel Karl offiziell

Er ist die wohl größte Entdeckung in der bisherigen Saison: Lennart Karl vom FC Bayern. Das Top-Talent hatte in den vergangenen Wochen einen rasanten Aufstieg erlebt und zählt zu den absoluten Shootingstars im europäischen Fußball.

Da war es dann wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis das Juwel des FC Bayern den nächsten Hammer-Erfolg feiert. Er wurde jetzt nämlich für die U21-Nationalmannschaft berufen.

FC Bayern: Hammer um Lennart Karl

Für die Nationalmannschaft von Julian Nagelsmann hat es noch nicht gereicht, doch Karl steht jetzt vor seinem nächsten großen Schritt: Er wurde erstmals für die deutsche U21 nominiert. Der 17-Jährige gehört zu den größten Nachwuchshoffnungen des deutschen Rekordmeisters und wird nun auch auf internationaler Bühne gefordert.

Bundestrainer Antonio Di Salvo berief den jungen Mittelfeldspieler vom FC Bayern für die beiden EM-Qualifikationsspiele gegen Malta (14. November in Fürth) und in Georgien (18. November). Neben ihm wurde auch Arijon Ibrahimovic – von den Bayern an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen – erstmals nominiert.

„Ich freue mich, mit Lennart Karl und Arijon Ibrahimovic zwei Spieler für ihre guten Leistungen in den vergangenen Wochen belohnen und für den Kader nominieren zu können“, sagte Di Salvo.

Weiterer Meilenstein für Karl

Für Karl ist die Einladung ein weiterer Meilenstein in seiner rasanten Entwicklung. Beim FC Bayern bekam er zuletzt viel Spielzeit, jubelte sogar schon mit zwei Traumtoren. Im Team von Trainer Vincent Kompany zieht er im Mittelfeld die Fäden, ist ruhig am Ball, spielintelligent, technisch stark. Ein Spielertyp, der für die DFB-Zukunft sehr spannend werden könnte.

Auch in München dürften die Verantwortlichen stolz sein. Der FC Bayern sieht in Karl einen zentralen Baustein für die Zukunft. Und wer weiß: Schon bald könnte er auch für die A-Nationalmannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann auflaufen. Dafür muss Karl aber weiterhin überzeugen.