FC Bayern: Kompany verkündet es selbst – „Harry Kane hat eine Entscheidung getroffen“

Der FC Bayern eröffnet die nächste intensive Woche mit einem Heimspiel gegen Werder Bremen. Im Mittelpunkt steht erneut Harry Kane, der mit herausragenden Leistungen Aufmerksamkeit erregt. Elf Scorerpunkte nach vier Bundesliga-Spielen, zwei Doppelpacks in DFB-Pokal und Champions League – Kane ist in Topform. Auch das Spielmacher-Amt übernahm er zuletzt in Musialas Abwesenheit souverän. Gleichzeitig dominieren Debatten über seine Zukunft, da Tottenham ihm die Tür für eine Rückkehr geöffnet hat.

FC Bayern: Wirbel um Harry Kane

Mit seiner torgefährlichen und gleichzeitig mannschaftsdienlichen Spielweise beeindruckt Kane nicht nur Trainer und Mitspieler, sondern auch seinen alten Klub. Während Tottenham Hoffnungen auf ein Comeback schürt, gibt sich Vincent Kompany gelassen. Auf entsprechende Rückkehr-Fragen reagierte der FC Bayern-Trainer entschieden: „Das Letzte, das ich will, ist deshalb ein Türöffner für andere Diskussionen.“ Stattdessen liegt der Fokus darauf, mit Kane so erfolgreich wie möglich zu sein.

Sportvorstand Max Eberl betonte Kanes Entwicklungen, die ihn nicht nur als Spieler, sondern auch als Persönlichkeit besonders wertvoll machen. „Er will gewinnen und Titel, das kann er mit uns. Unser Wunsch lautet, mit Harry sehr erfolgreich zu sein.“ Eberl hob auch hervor, wie selbständig und zielstrebig Kane seine Entscheidungen trifft. Langfristig zählt beim FC Bayern aber nur eines: Erfolge gemeinsam mit Kane.

Entscheidung getroffen

Kompany, der Kane noch aus aktiven Zeiten als Gegenspieler kennt, erkennt deutliche Fortschritte. „Das sind zwei unterschiedliche Spieler, wie ich ihn damals eingeschätzt habe und ihn heute erlebe“, sagte er. Kane habe „eine Entscheidung getroffen, sein Spiel weiter zu öffnen“. Mit diesem Schritt sei es ihm gelungen, sich häufiger der Aufmerksamkeit von Verteidigern zu entziehen. Gleichzeitig bleibt er eine enorme Torgefahr. „Ich habe ihn gerne in einer Position, wo er Tore machen kann, aber momentan klappt das sehr gut“, fügte Kompany hinzu.

Kanes Wandel und Flexibilität machen ihn beim FC Bayern unverzichtbar. Diese Qualitäten könnten für die ambitionierten Ziele der Münchner entscheidend werden. Klar ist: Mit Kane als Schlüsselspieler stehen die Chancen für Titel äußerst gut. Der FC Bayern will weiterhin von seiner Klasse profitieren.