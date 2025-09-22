Ist es beim FC Bayern im Winter so weit? Kane-Beben droht

Auch in dieser Saison schießt Harry Kane beim FC Bayern nahezu alles kurz und klein, was sich ihm in den Weg stellt. In gerade einmal sieben Pflichtspieleinsätzen kommt der Engländer auf sage und schreibe 13 Treffer und drei Torvorlagen.

Damit knüpft Kane gnadenlos an seine ersten beiden Saisons im Trikot des FC Bayern an. In insgesamt 103 Spielen hat der Stürmer nun 98 Tore erzielt. Doch wie viele kommen tatsächlich noch mit dazu?

Wechseloption für Kane beim FC Bayern?

Der Torjäger könnte den FC Bayern nach dieser Saison verlassen. Eine Ausstiegsklausel soll ihm einen Wechsel für etwa 65 Millionen Euro Ablöse erlauben. Die Bedingung dafür: Kane müsste seinen Abschied bereits im Winter ankündigen, berichtet die „Bild“. Sein Vertrag läuft eigentlich bis 2027, doch ein frühzeitiger Wechsel bleibt eine realistische Möglichkeit.

Kane könnte es demnach weiterhin reizen, Alan Shearers Tor-Rekord in der Premier League zu brechen. Der Engländer hält mit 260 Treffern die Bestmarke, während Kane bei 213 steht. Sollte Kane im Sommer 2026, dann mit 33 Jahren, nach England zurückkehren, bliebe noch genug Zeit, um sich den Rekord zu sichern.

Kanes Mission beim FC Bayern erfüllt?

Beim FC Bayern hat Kane bereits sein Ziel erreicht, Titel zu gewinnen. In der vergangenen Saison feierte er seine erste deutsche Meisterschaft. In der Champions League lief es jedoch nicht ideal: In seiner ersten Saison mit den Bayern schied er im Halbfinale gegen Real Madrid aus, im zweiten Jahr folgte das Aus im Viertelfinale gegen Inter Mailand.

Für den FC Bayern wäre ein Verkauf Kanes im kommenden Sommer wirtschaftlich zwar lukrativ, doch einen neuen Top-Stürmer könnte man damit wohl nicht holen. Zum Vergleich: Erst in diesem Sommer ging Newcastles Alexander Isak für 145 Millionen Euro über die Ladentheke. Der Schwede schloss sich dem FC Liverpool an.

