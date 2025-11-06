FC Bayern: Kane vor Tottenham-Rückkehr? Ex-Teamkollege lässt jetzt aufhorchen

Es ist seit Wochen DAS Thema beim FC Bayern München: die Zukunft von Top-Stürmer Harry Kane. Bleibt er beim Rekordmeister oder verlässt er den Klub? Die Spekulationen gibt es schon lange und sie hören nicht auf.

Der Angreifer des FC Bayern München wird dabei immer wieder mit Tottenham in Verbindung gebracht. Jetzt hat auch noch ein ehemaliger Teamkollege sich zu Wort gemeldet.

FC Bayern: Weiter Wirbel um Kane

Er trifft am laufenden Band, hat die Aussicht, mit dem FC Bayern noch weitere Titel zu gewinnen. Warum dann also zurück nach England zu Tottenham? Die Gerüchte um Harry Kane gibt es seit mehreren Wochen. Wenn der Torjäger zurück auf die Insel geht, dann wohl nur zu seinem Herzensverein.

Ob es wirklich dazu kommen wird? Bei den Spurs träumt man davon, die FCB-Fans hoffen auf seinen Verbleib. Nun wurde ein ehemaliger Teamkollege zu Kanes Zukunft befragt. „Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es hängt davon ab, was er machen möchte, er ist eine ikonische Figur im Verein“, sagte Jermaine Defoe gegenüber „Hayters TV“.

Der ehemalige Profi, der mit Kane zusammen bei Tottenham gespielt hat, erklärte weiter: „Das Einzige, was ihn derzeit antreibt, sind wahrscheinlich die Trophäen. Hoffen wir, dass er noch ein paar mehr gewinnen kann, und wenn er das geschafft hat, kann er zu Tottenham zurückkehren und dort noch ein paar weitere Titel holen. Wenn das passiert, wäre es sinnvoll, aber man weiß einfach nicht, was er denkt.“

Was sagt Kane zu seiner Zukunft?

Beim FC Bayern hat Kane noch einen Vertrag bis 2027. Sollten die Spurs ihn zurückholen, muss eine hohe Ablöse gezahlt werden, wie es 2023 der Fall war, als die Münchner ihn für 95 Millionen Euro holten. Der Rekordmeister will allerdings den Vertrag bis 2028 oder 2029 verlängern.

Und was sagt Kane selbst zu den Spekulationen? In „The Guardian“ erklärte er: „Was einen längeren Verbleib angeht, könnte ich mir das durchaus vorstellen. Ich habe noch keine Gespräche mit dem FC Bayern geführt, aber wenn es dazu kommen sollte, wäre ich bereit, mich offen und ehrlich zu unterhalten.“ Der Stürmer abschließend: „Wir befinden uns in einer fantastischen Phase, und ich denke über nichts anderes nach.“

Es bleibt also weiter abzuwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Erst bei einer Kane-Verlängerung dürfte Gewissheit herrschen. Bis dahin wird die Gerüchteküche wohl weiter brodeln.