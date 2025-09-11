FC Bayern – HSV: Entscheidung gefallen! DFB macht sie offiziell

Einst war es ein Duell, das es in der Bundesliga jährlich gab. Doch nach dem Abstieg trafen beide Mannschaften nicht mehr aufeinander. Nun ist es wieder so weit: Der FC Bayern München empfängt den HSV in der Allianz Arena. Am Samstag (13. September, 18.30 Uhr) steigt dann das Topspiel des 3. Spieltags.

Für dieses Spiel der beiden Traditionsvereine der Fußball-Bundesliga hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) jetzt auch eine wichtige Entscheidung getroffen. Es geht um das Schiri-Team für die Partie zwischen dem FC Bayern und dem HSV.

FC Bayern – HSV: DFB-Entscheidung offiziell

6:0, 8:0, 5:0, 8:0 und 3:1: Das sind die letzten Heimspiele des FC Bayern München gegen den HSV gewesen. Deutliche Angelegenheiten für den Rekordmeister, dessen letzte Niederlage gegen den Hamburger SV 2011 war. Seitdem gab es fast nur Demontagen für den Nordklub.

Ob es auch an diesem 3. Spieltag so sein wird? Der Aufsteiger hat sich jedenfalls viel vorgenommen, will nach dem enttäuschenden Start mit nur einem Punkt endlich den ersten Sieg einfahren. Sollte das gegen den FCB gelingen, wäre es eine Riesenüberraschung.

Für dieses große Spiel der beiden Traditionsklubs ist eine wichtige Entscheidung gefallen: Der DFB hat mitgeteilt, dass Tobias Stieler die Partie leiten wird. Viele Blicke werden also auch auf den erfahrenen Unparteiischen gerichtet sein.

Schiri-Team für Topspiel steht fest

Stieler wird beim Spiel zwischen dem FC Bayern und dem HSV von den beiden Linienrichtern Lasse Koslowski und Mark Borsch unterstützt. Timo Gerach ist der vierte Offizielle. Sören Störks und Christian Fischer sitzen im Kölner Keller und schauen sich die strittigen Szenen am Monitor an.

Für den 44-Jährigen wäre es das 36. Mal, dass er eine Partie des FCB leitet. Bislang gab es 26 Siege, vier Unentschieden und fünf Niederlagen für den deutschen Rekordmeister. Beim Hamburger SV ist es erst das dritte Mal, dass er der Schiedsrichter ist. Einen Sieg und eine Niederlage gab es bisher, wenn Stieler im Einsatz war.