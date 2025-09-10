FC Bayern: Klub-Legende Hoeneß haut auf den Tisch – „Sind die bekloppt?“

Uli Hoeneß kritisiert den internationalen Transfermarkt scharf. Besonders stören ihn die hohen Summen, die zuletzt gezahlt wurden. Der Ehrenpräsident des FC Bayern sieht die Entwicklung skeptisch und befürchtet langfristige Schäden für den Profi-Fußball.

Vor allem die Ausgaben der englischen Premier League bereiten ihm große Sorgen. Der FC Liverpool gab allein in diesem Sommer fast 500 Millionen Euro für neue Spieler aus. Beim FC Bayern ist das lange nicht möglich.

FC Bayern: Hoeneß warnt vor Geldgebern

Die Premier League hat allein im Sommer 3,5 Milliarden Euro für Transfers ausgegeben. Darunter litten Klubs wie der FC Bayern, der Wunschspieler wie Florian Wirtz nicht verpflichten konnte. Auf lange Sicht sieht Hoeneß Gefahren. „Das kann nicht gut gehen. Irgendwann sagt der Bürger: Sind die völlig bekloppt?“, warnte er bei einem DFL-Event in Berlin.

Auch interessant: Wilde Berichte über den FC Bayern: Kommt es zum Mega-Knall?

Hoeneß bemängelt auch die Geldquellen vieler Klubs. „Wir müssen Stärke zeigen und nicht das Geld der Araber, der amerikanischen Hedgefonds nehmen“, erklärte er. Der FC Bayern solle seinen Weg unabhängig von diesen Finanzströmen weiterverfolgen. In seiner Vision bleibt die Bundesliga Vorreiter eines bodenständigen Fußballs.

Optimismus beim FC Bayern

Trotz der finanziellen Schere glaubt Hoeneß an die Stärke des FC Bayern. Er versucht den Druck von der Mannschaft zu nehmen. „Keiner rechnet mit uns“, sagte er und schob die Favoritenrolle den international finanzstärkeren Klubs zu. Die kommende Champions-League-Saison sieht er trotzdem positiv.

Mehr Nachrichten für Dich:

Zur Wahrheit gehört allerdings auch: Mit der Leihe von Nicolas Jackson legte der FC Bayern am Deadline-Day (1. September) selbst auch einen stolzen Betrag auf den Tisch. Wird die Leihe am Ende zum fixen Transfer, dürfte Jackson dem deutschen Rekordmeister über 80 Millionen Euro kosten.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.