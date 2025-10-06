FC Bayern: Auch das noch! Nächste bittere Nachricht für Harry Kane

Er schießt die Bundesliga kurz und klein, ist auch in der Champions League wieder sensationell unterwegs: Harry Kane ist in einer bestechenden Form und mit dem FC Bayern München einmal mehr auf Titelkurs.

So überragend der Stürmer des FC Bayern trifft, so gering ist in den Augen vieler Anhänger jedoch die Anerkennung, die er dafür erhält. Beim Ballon d’Or tobten die Fans schon über seine Platzierung, jetzt gibt es für Harry Kane den nächsten bitteren Rückschlag.

FC Bayern: Bittere Nachricht für Harry Kane

Nicht nur für den FC Bayern ist Harry Kane ein Torgarant. Auch mit der britischen Nationalmannschaft trifft er wie am laufenden Fließband. In 109 Einsätzen knipste der Stürmer ganze 74 Mal! Eine ebenfalls beeindruckende Torquote.

Solche Spieler hätten bei individuellen Preisen eigentlich die besten Karten, um sich die Trophäe auch sichern zu können. Nicht so bei Harry Kane. Der FCB-Stürmer belegte beispielsweise beim Ballon d’Or nur den 13. Platz, weshalb viele Fußballfans schon außer sich waren.

Wenige Wochen danach gibt es für den Angreifer nun die nächste bittere Nachricht. Kane musste sich bei der Auszeichnung zum Englands Fußballer des Jahres Jude Bellingham von Real Madrid geschlagen geben. Es ist das erste Mal, dass der Ex-BVB-Star die Auszeichnung erhält. Er ist auch gleichzeitig der erste Spieler nach Owen Hargreaves 2006, der den individuellen Titel gewinnt, obwohl er nicht für einen britischen Verein spielt.

Kane nur hinter Bellingham

Bellingham kam im vergangenen Kalenderjahr acht Mal für die „Three Lions“ zum Einsatz, konnte dabei ein Tor erzielen und vier weitere Treffer auflegen. Dass er sich dabei gegen Kane durchsetzen konnte, der sieben Mal traf, ist durchaus überraschend. Für den Angreifer des FC Bayern München wäre es sonst der dritte individuelle Preis gewesen, den er hätte gewinnen können.

2017 und 2018 wurde Kane nämlich von den Fans zum Englands Fußballer des Jahres gewählt, damals noch bei Tottenham unter Vertrag. Außerdem stand er in vier weiteren Jahren auf dem Treppchen und hat die Auszeichnung nur knapp verpasst.

So treffsicher wie Harry Kane aktuell unterwegs ist, dürfte es aber im kommenden Jahr wohl für bessere Platzierungen sowohl beim Ballon d’Or als auch bei der Wahl zum Englands Fußballer des Jahres werden. Dazu müssten aber auch weitere Titel mit dem FCB folgen.