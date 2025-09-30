FC Bayern: Kane-Wirbel hält weiter an! Jetzt lässt Max Eberl aufhorchen

Er trifft und trifft und trifft: Harry Kane ist beim FC Bayern München im Sturm nicht mehr wegzudenken. Die Vorstellung, dass er nicht mehr für den Rekordmeister auflaufen sollte, ist für viele Fans schon ein Horror. Doch seit einigen Wochen gibt es immer wieder Gerüchte um den Top-Torjäger.

Denn derzeit kursieren Spekulationen über eine mögliche Rückkehr nach England. Der FC Bayern München hingegen will mit Kane verlängern, wie Sportvorstand Max Eberl jetzt deutlich betont.

FC Bayern: Eberl spricht Kane-Klartext

„Harry ist für uns ein außergewöhnlicher Spieler, der absoluter Führungsspieler ist. Dass er zu Bayern kommen wollte, das hat er unterstrichen. Dass es geil ist, mit uns zu spielen und Titel zu sammeln, das hat er auch gesagt. Wir wollen das mit ihm auch noch lange. Deswegen werden wir ganz entspannt mit ihm die nächsten Schritte besprechen“, erklärte Eberl am Rande des Champions-League-Spiels des FC Bayern beim Pafos FC.

Eine deutliche Ansage. Die Münchener wollen Kane im Team behalten – trotz seines Alters. Mit 32 Jahren ist der Angreifer nicht mehr der Jüngste. Doch auch da wird Eberl deutlich: „Ich habe von meinem alten Förderer Hans Meyer gelernt: Entscheidend ist die Mischung. Wenn du eine gute Mischung hast, dann kannst du eben auch ältere Spieler, die einfach eine unfassbare Qualität haben, auch durchaus länger dabei haben. Harry zeigt gerade, der scheint gar nicht alt zu sein, der scheint in einen Jungbrunnen gefallen zu sein, wie aktiv er auf dem Platz ist. Für uns ist das absolut vorstellbar!“

Was passiert mit Kane?

Das Thema um Harry Kane wird den FC Bayern wohl noch eine Weile beschäftigen – bis die Entscheidung jedenfalls verkündet wird. Ob er dann beim Rekordmeister bleiben wird, ist noch unklar.

