Harry Kane vor dem Absprung? Top-Team will wohl Bayern-Star

Harry Kane spielt seit zwei Jahren eine Schlüsselrolle beim FC Bayern. Sein Vertrag beim Rekordmeister läuft aber nur noch bis 2027 und seine langfristige Zukunft ist daher ungewiss.

Nun ist der 32-Jährige ins Visier des FC Barcelona geraten. Die Katalanen suchen bereits jetzt nach einem Nachfolger für Robert Lewandowski. Der ehemalige Bayern-Star hat zwar noch einen Vertrag bis 2026, könnte aber langfristig ersetzt werden.

Bayern-Star Kane statt Julian Alvarez?

Lange sah Barca Julian Alvarez von Atlético Madrid als den idealen Kandidaten, um Lewandowski zu beerben. Der junge Argentinier überzeugte durch sein Potenzial. Doch inzwischen scheint sich Sportdirektor Deco auf Bayerns Harry Kane festgelegt zu haben. Laut „El Nacional“ hält er Kane für die perfekte Verstärkung, um Lewandowski zu ersetzen.

+++ Nicolas Jackson im Anflug! FC Bayern erzielt wohl Einigung +++

Kane hat beim FC Bayern noch zwei Jahre Vertrag. Der Engländer hat in 64 Bundesligaspielen 65 Tore erzielt, darunter acht Hattricks. Kein Spieler der europäischen Topligen war in dieser Zeit erfolgreicher. Seit seinem Wechsel nach München hat Kane Bayerns Offensive erheblich gestärkt und bleibt dort ein Schlüsselspieler.

Kane schwärmt von seinem Team

Nach dem 6:0-Sieg über Leipzig lobte Kane noch seine Offensive und zeigte sich zufrieden: „Ich spiele jetzt seit einem Jahr mit Michael [Olise] zusammen und ich habe das Gefühl, dass unsere Beziehung immer stärker wird.“ Über Luis Díaz sagte er: „Ich habe das Gefühl, dass wir sofort eine Verbindung hatten, er hat mir heute ein paar Vorlagen gegeben.“

Hier mehr News für dich:

Barcelonas Interesse zeigt Kanes internationale Strahlkraft, doch beim FC Bayern bleibt er unersetzlich. Ob die Katalanen den Rekordmeister von einem Transfer überzeugen können, bleibt spannend. Kane hat mehrfach betont, wie wohl er sich im Bayern-Trikot fühlt.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.