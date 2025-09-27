FC Bayern darf sich freuen – großer Geldregen winkt

Es gab in der Vergangenheit beim FC Bayern München immer wieder Spieler, die den Erwartungen nicht gerecht wurden – obwohl der Rekordmeister viele Millionen für sie ausgegeben hat. Diese Flops waren dann auch schnell wieder weg.

Joao Palhinha gehört ebenfalls zu dieser Kategorie. Beim FC Bayern enttäuschte, doch in Tottenham ist er plötzlich Leistungsträger. Dort blüht der portugiesische Mittelfeldspieler auf, was bereits erste Gespräche über eine vorzeitige Verpflichtung ausgelöst hat. Die Spurs könnten ihn im Winter kaufen.

FC Bayern profitiert von Spurs-Interesse

Laut „TBR Football“ planen die Spurs, die Kaufoption über 30 Millionen Euro früher zu nutzen. Bereits für die Leihe zahlte der Premier-League-Klub rund sieben Millionen Euro an den FC Bayern. Ein fixer Transfer im Winter könnte den Münchnern daher eine finanzielle Entlastung bringen.

Insider Graeme Bailey nennt Palhinha „genau das, was sie [die Spurs] erwartet haben“. Zudem betonte er: „Er ist glücklich in London und ich sehe auch nicht, dass er irgendwo anders hingeht.“ Beim FC Bayern hätte wohl kaum jemand diese Entwicklung des 30-Jährigen erwartet.

Vom Flop zum Star

In München blieb Palhinha wirkungslos und enttäuschte Fans sowie Verantwortliche gleichermaßen. In Tottenham hat sich das komplette Gegenteil abgespielt. Innerhalb weniger Wochen wurde er ein Eckpfeiler der ersten Elf. Seine Leistungen halfen Tottenham, drei ihrer ersten vier Ligaspiele erfolgreich zu gestalten.

Die Verantwortlichen in London sehen Palhinha als „einen der besten Mittelfeldspieler der Premier League“. Dieses Label hätte der FC Bayern ihm wohl niemals zugetraut. Doch sein Erfolg in Tottenham könnte nun für die Bayern zumindest finanziell ein glückliches Ende finden.