Mitten in der Saison: FC Bayern verkündet Transfer

Überraschender Wechsel beim FC Bayern: Gibson Adu, ein vielversprechendes Talent, wird mit Beginn der Wintertransferperiode zur SpVgg Unterhaching verliehen. Der Grund dieser vorläufigen Trennung sind offenbar wiederholte Disziplinlosigkeiten des 17-Jährigen. Laut „tz“ wird die Maßnahme als eine erzieherische Konsequenz vonseiten des Rekordmeisters verstanden.

Bereits diese Woche trainiert Adu wieder bei Unterhaching, wo er schon vor seiner Verpflichtung beim FC Bayern aktiv war. Im Sommer 2024 wechselte der Mittelstürmer eigentlich fest nach München. Stattdessen zieht es ihn jetzt zurück in die Regionalliga Bayern, wo er um den Aufstieg mitspielen kann. Unterhaching belegt aktuell den zweiten Platz hinter Nürnberg II.

Kann Adu den FC Bayern überzeugen?

Sein Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2027, doch unklar ist, ob er tatsächlich nochmal an die Säbener Straße zurückkehren wird. Entscheidend dafür dürfte Adus Entwicklung in den kommenden Monaten sein. Macht er Fortschritte, könnte er ins Bayern-Trikot zurückkehren. Ansonsten bleibt die Zukunft des Stürmers ungewiss.

In den vergangenen Monaten hatte Adu mit einigen Problemstellungen zu kämpfen. Zuerst bremste ihn ein Muskelbündelriss aus, dann scheiterte seine Leihe zum SCR Altach. Obwohl das österreichische Team Interesse zeigte, verhinderten UEFA-Regularien eine Spielberechtigung des Minderjährigen.

Disziplin bleibt Adus größte Herausforderung

Jetzt hofft der FC Bayern laut „tz„, dass Adu bei Unterhaching seine Einstellung verbessert. Bei seinen vorherigen Stationen in Mainz und der Spielvereinigung waren seine disziplinarischen Probleme schon Thema gewesen. FCB-Nachwuchschef Jochen Sauer war bei Adus Verpflichtung noch optimistisch: Das Talent sei prädestiniert, „seinen Weg im Profifußball zu machen.“

Von dieser Überzeugung scheint mittlerweile wenig übrig zu sein. Dennoch glaubt der Verein nun, dass die Rückkehr zu Unterhaching ein wichtiger Schritt ist. In der Regionalliga soll er Verantwortung übernehmen und sein Potenzial abrufen. Ob diese Maßnahme von Erfolg gekrönt wird, bleibt abzuwarten. Die nächsten Monate werden für Adu entscheidend sein, um seinen Traum von der Zukunft beim FC Bayern doch noch zu verwirklichen.