Es war nur eine Frage der Zeit: Der FC Bayern steigt in Transfer-Poker ein

Wenn in der Bundesliga Spieler überzeugen und mit starken Leistungen auf sich aufmerksam machen, dann dauert es nicht lange, bis auch der FC Bayern München zu den Interessenten genannt wird.

Das ist auch jetzt wieder der Fall. Der FC Bayern soll nämlich ein deutsches Top-Talent der Bundesliga-Konkurrenz ins Visier genommen haben, das für ganz schön viel Aufregung sorgt. Wer bekommt den Zuschlag?

FC Bayern: Top-Talent im Visier

Dass da der FC Bayern München als Interessent dazugezählt wird, war eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Der Rekordmeister soll nämlich Said El Mala vom 1. FC Köln ganz genau beobachten. Der erst 19 Jahre alte Linksaußen hat aber nicht nur den FCB auf sich aufmerksam gemacht.

Wie „Sky“ berichtet, ist auch Borussia Dortmund auf der Liste der Vereine, die El Mala verpflichten wollen. Es bahnt sich also ein Transferpoker zwischen dem BVB und den Münchenern an.

Weiter heißt es vom Pay-TV-Sender, dass die Kölner über das Interesse des deutschen Rekordmeisters und des BVB informiert worden seien. Neben den beiden Klubs sollen sich noch andere – nicht namentlich genannte – Vereine bereits in Stellung bringen, um beim Wettbieten mit El Mala dabei zu sein.

Satte Ablöse für El Mala

Wenn der FC Bayern oder ein anderer Klub El Mala verpflichten wollen, dann muss eine satte Ablöse gezahlt werden. Beim 1. FC Köln hat der Youngster nämlich noch einen Vertrag bis 2027. Eine Ausstiegsklausel ist nicht verankert, weshalb der „Effzeh“ die Ablösesumme selbst bestimmen kann.

Demnach sollen die Kölner als Schmerzgrenze 35 Millionen Euro fordern. Für den Aufsteiger wäre diese Summe enorm. Erst im Sommer 2024 kam das Top-Talent für mickrige 300.000 Euro von Viktoria Köln. Nicht viele hätten damit gerechnet, dass er schon so einen steilen Aufstieg hinlegen würde. Doch El Mala bewies allen das Gegenteil. Jetzt wird es interessant, für welchen weiteren Schritt er sich für seine Karriere entscheiden wird.