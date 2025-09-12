FC Bayern: Nächste Demontage? HSV-Trainer Polzin lässt tief blicken

Die Länderspielpause ist vorbei, die Bundesliga ist zurück und mit ihr auch der FC Bayern. Am Samstagabend (13. September) geht es für den deutschen Rekordmeister gegen den Hamburger SV, wo FCB-Trainer Vincent Kompany einst zwei Jahre lang kickte.

Der HSV ist dabei so etwas wie der Lieblingsgegner des deutschen Rekordmeisters. In der Vergangenheit setzte es für den FC Bayern fast ausschließlich Kantersiege in der heimischen Allianz-Arena. Ein Szenario, das den HSV auch dieses Mal heimsuchen könnte?

Vor Duell gegen den FC Bayern: Polzin übt sich in Vorsicht

Zwei Mal 0:8, zwei Mal 0:6 und sogar ein 2:9. Die jüngsten Auswärtsfahrten des Hamburger SV zum FC Bayern lesen sich nicht gerade rosig. Großartigen Grund zum Optimismus sollte in der Hansestadt – vor allem nach der jüngsten Derby-Pleite gegen St. Pauli – also nicht herrschen, oder Herr Polzin?

Auch interessant: FC Bayern München unter Zeitdruck – Entscheidung muss bald her

Der HSV-Trainer wird wissen, wie sich solche Niederlagen anfühlen. Polzin ist gebürtiger Hamburger und Fan des Vereins, den er nun trainiert. Dementsprechend übt sich der 34-Jährige vor dem Spiel in München in Vorsicht: „In dem Spiel sind wir eher zweiter Favorit. Wir versuchen im Rahmen unserer Möglichkeiten erfolgreich zu sein. Wir wissen, dass wir gegen die mit Abstand stärkste Mannschaft in Deutschland spielen.“

Polzin „maximal optimistisch“

Polzin erklärt, dass man bei den Bayern auch Akzente nach vorne setzen und sich keineswegs nur hinten rein stellen wolle: „Ob es uns gelingt, sehen wir am Samstagabend. Ich bin aber maximal optimistisch, dass wir gut vorbereitet sind.“ Große Zuversicht klingt zugegebenermaßen anders.

Mehr Nachrichten für Dich:

Der HSV dürfte letztendlich wohl damit zufrieden sein, wenn er beim FC Bayern nicht die nächste Packung bekommt. Andernfalls könnte die Stimmung beim Aufsteiger ganz schnell kippen.