Hammer-Transfer beim FC Bayern? Gerüchte werden lauter

Was für ein Saisonstart des FC Bayern! Aus den ersten elf Saisonspielen holte der deutsche Rekordmeister sage und schreibe 33 Punkte. Eine bis dato perfekte Bilanz, die zu diesem noch frühen Zeitpunkt in der Saison aber noch nicht den ganz großen Wert hat.

Das weiß wohl auch der FC Bayern und sondiert deswegen weiter eifrig den Transfermarkt. Zuletzt kursierte dann ein echter Top-Star rund um die Säbener Straße. Doch können Max Eberl und Co. diesen Transfer wirklich realisieren? Jetzt wird die Spur immer heißer.

FC Bayern: Bruno Fernandes wirklich ein Thema?

Die Berichte um einen Wechsel von Bruno Fernandes zum FC Bayern wurden in den letzten Tagen vielerorts als Ente eingestuft. Der 31-Jährige ist bei Manchester United nicht nur absoluter Leistungsträger und Kapitän, sondern auch Top-Verdiener. Das passt sicher nicht zum anvisierten Sparkurs des FC Bayern, so zumindest der Eindruck vieler Beobachter.

Doch genau die könnten sich nun täuschen. Denn wie „fichajes.net“ berichtet, soll Fernandes tatsächlich mit dem Gedanken spielen, Manchester zu verlassen. Das spanische Portal beruft sich dabei auf Quellen aus dem Umfeld des Spielers. Demnach habe der 31-Jährige nicht mehr den Eindruck, dass er mit den „Red Devils“ nach den ganz großen Titeln greifen könne. Doch damit nicht genug: Dem Bericht zufolge soll der FC Bayern im kommenden Sommer bereit sein, ein stattliches Angebot für Fernandes abzugeben.

Mega-Ablöse steht im Raum

Dieses müsste es allerdings in sich haben. Derzeit sollen wohl 70 Millionen Euro nötig sein, um Fernandes aus Manchester United loszueisen. Im Falle eines Wechsel käme dann natürlich noch das Mega-Gehalt des Portugiesen dazu.

Letztendlich bleibt es dabei: Ein Wechsel von Fernandes zum FC Bayern scheint auf finanzieller Ebene utopisch. Doch die jüngsten Entwicklungen lassen so manche Fan-Hoffnung weiterleben.