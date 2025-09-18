Nächster Star-Ausfall beim FC Bayern? Stanisic-Update ist da

Der FC Bayern startete mit einem souveränen 3:1-Sieg gegen den FC Chelsea in die Champions-League-Saison. Doch anstatt einer ungetrübten Feier erlebten die Bayern-Fans eine Schrecksekunde.



Linksverteidiger Josip Stanisic musste in der 51. Minute verletzt ausgewechselt werden und sorgte zunächst für Besorgnis. Nach Spielende folgte jedoch vorsichtige Entwarnung.

Hoffnung für den FC Bayern

Die Verletzung ereignete sich nach einem Zweikampf mit Chelseas Trevoh Chalobah in der 48. Minute. Stanisic stürzte hart, hielt sich das rechte Knie und konnte nach einer Behandlungspause nicht weiterspielen. Mit schmerzverzerrtem Gesicht verließ er den Platz, ersetzt durch Sacha Boey. Sportdirektor Christoph Freund erklärte später: „Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist.“ Laut einer ersten Untersuchung sind die Bänder wohl stabil.

Optimismus verbreitete Stanisic selbst. Beim Verlassen der Mixed Zone erklärte er den wartenden Journalisten: „Alles in Ordnung, ich kann spielen.“ Seine Aussage sorgte für Erleichterung, vor allem angesichts der aktuellen Personalsituation.

Verletzungsprobleme beim FC Bayern

Auf der linken Abwehrseite hat der FC Bayern derzeit wenig Optionen. Alphonso Davies fällt nach einem Kreuzbandriss langfristig aus, Raphaël Guerreiro laboriert an einer Rippenverletzung. Ein längerer Ausfall Stanisics hätte die ohnehin angespannte Lage weiter verschärft.

Dank der positiven ersten Diagnose können die Fans jedoch aufatmen. Sollte sich die Einschätzung bestätigen, dürfte der kroatische Nationalspieler bald wieder ins Team zurückkehren. Der FC Bayern könnte damit auf seine Erfolgswelle im europäischen Wettbewerb aufbauen.

