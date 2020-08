FC Barcelona – SSC Neapel im Live-Ticker: Gehen auch Barca und Messi K.o.?

Im Achtelfinalrückspiel empfängt der FC Barcelona am Samstagabend den SSC Neapel. Im Hinspiel trennten sich Barcelona und Neapel mit 1:1. Ein leichter Vorteil liegt damit bei den Katalanen.

Auch für den deutschen Fan ist die Partie von Bedeutung. Der Gewinner aus Barcelona – Neapel träfe im Viertelfinale auf den FC Bayern München. Der Rekordmeister ist nach dem 3:0 im Hinspiel gegen Chelsea so gut wie weiter.

FC Barcelona – SSC Neapel im Live-Ticker

Für den FC Barcelona geht es gegen Neapel darum, ein ähnliches Schicksal wie der Erzrivale aus Madrid zu verhindern. Die Madrilenen flogen gegen Manchester City aus dem Wettbewerb. Ob Barca um Superstar Lionel Messi ebenfalls scheitert, erfährst du bei uns im Live-Ticker.

-----------------

Der Champions-League-Spielplan:

Achtelfinal-Rückspiele:

Freitag, 7. August bis Samstag, 8. August

Freitag, 7. August bis Samstag, 8. August Viertelfinale:

Mittwoch, 12. August bis Samstag, 15. August

Mittwoch, 12. August bis Samstag, 15. August Halbfinale:

Dienstag, 18. August bis Mittwoch, 19. August

Dienstag, 18. August bis Mittwoch, 19. August Finale:

Sonntag, 23. August

------------------

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

------------------

FC Barcelona – SSC Neapel -:- (-:-)

Tore:

------------------

Aufstellungen:

Barcelona: ter Stegen - Nelson Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba - Rakitic - Sergi Roberto, F. de Jong - Messi, Suarez, Griezmann

Neapel: Ospina - di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui - Demme - Fabian, Zielinski - José Callejon, L. Insigne - Mertens

-------------------

20.08 Uhr: Die Aufstellungen sind da. Auf beiden Seiten gibt es keine Überraschungen. Bei Neapel wird der Ex-Leipziger Diego Demme starten.

13.28 Uhr: Bereits gestern fanden schon die ersten Achtelfinal-Rückspiele statt. Real Madrid musste ebenso wie Juventus Turin die Koffer packen. Weiter sind dagegen Manchester City und Olympique Lyon. Alle Highlights der beiden Spiele findest du hier zum Nachlesen.

11.44 Uhr: Barcelona könnte mit einem Sieg (oder einem 0:0-Remis) zum dreizehnten Mal in Folge in das Viertelfinale der Champions League einziehen. Das gelang zuletzt in der Saison 2006/2007 nicht, als sie am FC Liverpool scheiterten.

9.32 Uhr: In der Liga lief es für Barcelona nach dem Re-Start nicht so rund. Die Katalanen mussten sich am Ende Real im Meisterschaftsrennen geschlagen geben. In Italien lief es für Napoli nicht viel besser. Der SSC schaffte es als Siebter nicht in die internationalen Ränge. Letzter Ausweg wäre der Sieg in der Königsklasse.

--------------------

--------------------

8.11 Uhr: Zeitgleich mit Barca und Neapel spielt am Samstag auch der FC Bayern München. Sollte der deutsche Rekordmeister weiterkommen träfe er auf den Gewinner dieser Partie.

Samstag, 8. August, 8 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Partie FC Barcelona gegen den SSC Neapel. Nach einem 1:1-Remis im Hinspiel kämpfen die beiden Teams im Camp Nou um den Einzug ins Viertelfinale.