Wichtige Entscheidung für FC Barcelona – PSG gefallen: UEFA macht sie offiziell

Endlich ertönt wieder die Champions-League-Hymne – und es kommt zu einem Hammer! Der FC Barcelona empfängt den amtierenden Sieger der Königsklasse PSG (1. Oktober, 21 Uhr).

Für dieses brisante Spitzenspiel zwischen dem FC Barcelona und PSG hat die UEFA jetzt eine wichtige Entscheidung mitgeteilt. Es geht um das Schiedsrichtergespann für die Begegnung.

FC Barcelona – PSG: UEFA-Entscheidung offiziell

Die Spiele in der Champions League zwischen dem FC Barcelona und PSG haben stets für viel Aufregung gesorgt: Irre Aufholjagden, viele Tore und Auseinandersetzungen. Jetzt treffen beide Klubs am 2. Spieltag der Ligaphase aufeinander. Und es wäre vielleicht noch brisanter geworden, wenn Ousmane Dembele nicht verletzt gewesen wäre.

Der Franzose hat nämlich den Ballon d’Or vor Barca-Juwel Lamine Yamal gewonnen und spielte auch einige Jahre für die Katalanen. Zur Saison 2023/24 ließ er alle Titelträume des spanischen Rekordmeisters in der Königsklasse platzen, als er mit den Parisern seinen Ex-Klub rausschmiss. Nun steht das Spitzenspiel erneut an – allerdings ohne Dembele.

Die UEFA hat indes mitgeteilt, welcher Schiedsrichter die Begegnung leiten wird: Michael Oliver aus Großbritannien. Der 40-Jährige gehört zu den erfahrensten und besten Schiedsrichtern der Welt.

Schiedsrichter für Spitzenspiel steht fest

Oliver kennt auch beide Teams, hat schon einige Spiele des FC Barcelona und PSG gepfiffen. Bislang leitete er fünf Partien der Pariser, darunter einen 7:0-Sieg gegen Brest, einen 3:0-Erfolg bei Salzburg und einen 2:1-Triumph gegen Real Sociedad in der Champions League 2023/24. PSG hat nur einmal unter Olivers Leitung verloren. Auch der FC Barcelona ging in einem Spiel mit Oliver als Schiedsrichter als Verlierer vom Platz.

Das war bei der 0:3-Pleite gegen den FC Bayern München im September 2021. Ansonsten gewannen die Katalanen nur ein Spiel, zwei weitere gingen unentschieden aus. In dieser Saison leitete er das Champions-League-Spiel Ajax gegen Inter (0:2) sowie sechs Premier-League-Spiele.