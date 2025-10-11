Irre Haaland-Show: Sein großer Traum rückt immer näher

Zwei verschossene Elfmeter. Doppelte Eigentore. Geschnürter Dreierpack. Für Erling Haaland und die norwegische Nationalmannschaft läuft es aktuell richtig rund in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026. Das musste am Samstagabend (11. Oktober, 18 Uhr) auch die israelische Nationalmannschaft erfahren.

Obwohl sich der 5:0-Triumph Norwegens nicht von Spielbeginn an abzeichnete. Gerade für Haaland startete der Abend sehr verhalten. Foulelfmeter für Norwegen bereits in der vierten Minute. Klar, Haaland schießt. Weniger klar, der Topstürmer verschießt – doppelt.

Haaland schnürt Dreierpack

Da sich Israels Schlussmann Daniel Peretz zu früh bewegte, kam es zur Strafstoß-Wiederholung. Zweimal hat der Keeper die richtige Ecke. Der vorerst letzte Grund zum Jubeln für Israel. Haaland traf anschließend dreimal für Norwegen. Zwei weitere Eigentore durch Anan Khalalili und Idan Nachmias besiegeln das deutliche 5:0.

Für Haaland und Norwegen ein weiterer großer Schritt Richtung WM-Qualifikation. Die Gruppe I führt das Team um den ehemaligen Dortmunder souverän mit perfekter Statistik an. Sechs Spiele, sechs Siege. Torverhältnis von 29:3. Zwölf geschossene Tore davon erzielte Haaland selbst.

WM erstmalig mit Haaland?

Für den 25-Jährigen wäre es das erste große internationale Turnier mit der norwegischen Nationalmannschaft. Dass es ihm daher nicht an Motivation fehlt, ist deutlich zu erkennen. Und obwohl der WM-Traum immer näher rückt, ist nichts in Stein gemeißelt.

Akteulle News für Dich:

Auch nach der starken Vorstellung gegen Israel nicht. Denn Italien zählt nach fünf Spielen bereits vier Siege und könnte mit Erfolgen gegen Estland und Israel wieder auf drei Punkte an die Norweger heranrücken. Da sich nur der Gruppenerste bereits fest für die WM qualifiziert, heißt es für Haaland weiter treffen und punkten.