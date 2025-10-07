Aufregung um Erik ten Hag! Geht nach dem Leverkusen-Aus jetzt alles schnell?

Das Kapitel Erik ten Hag und Bayer Leverkusen ist Geschichte. Nach nur drei Spielen und zwei Monaten trennten sich beide Parteien.

Bereits bei Manchester United hatte Erik ten Hag negative Schlagzeilen gemacht, wurde vielerorts als einer der schlechtesten Trainer der „Red Devils“ betitelt. Trotz dieser Zeit und seinem unglücklichen Ende bei Bayer Leverkusen winkt für den niederländischen Coach offenbar bereits eine neue Chance.

Ajax Amsterdam denkt an Erik ten Hag

Laut der Zeitung „de Telegraaf“ könnte ten Hag bei Ajax Amsterdam im Gespräch sein. Allerdings nicht sofort, sondern möglicherweise erst im Januar 2026. Sein potenzieller Vorgänger, John Heitinga, liefert aktuell eine durchwachsene Performance. Zwar belegt Ajax in der heimischen Liga Platz drei, doch die Mannschaft hinkt mit sechs Punkten Rückstand auf Feyenoord den Erwartungen hinterher. Auch in der Champions League läuft es schlecht.

Ten Hag hatte schon von Dezember 2017 bis Juni 2022 eine äußerst erfolgreiche Zeit bei Ajax. Mit einer klaren Spielphilosophie führte er die Mannschaft zu drei Meistertiteln und zwei Pokalsiegen. Unvergessen bleibt die Champions-League-Saison 2018/19, als Ajax unter seiner Leitung das Halbfinale erreichte. Damals warfen die Niederländer unter anderem Real Madrid aus dem Wettbewerb.

Rückkehr zu alter Wirkungsstätte?

Im Gegensatz zur Chefetage von Leverkusen ist man in Amsterdam offenbar nach wie vor von ten Hags Qualitäten als Trainer überzeugt. Sollte sich die Lage unter Heitinga nicht bessern, könnte ten Hag ins Spiel kommen. Obwohl sein Ruf in Leverkusen Schaden genommen hat, bleibt der Niederländer einer der begehrtesten Trainer auf dem Markt.

Ein möglicher Wechsel wäre für beide Seiten ein logischer Schritt. Erik ten Hag kennt die Liga, den Verein und das Umfeld wie kaum ein anderer. Nach schwierigen Wochen in Leverkusen wäre Ajax womöglich das perfekte Pflaster, um sein Können erneut unter Beweis zu stellen. Bis dahin bleibt abzuwarten, ob Heitinga das Ruder noch herumreißen kann.