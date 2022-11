England – USA: Fans von kurioser Szene angeekelt – „Respektlos“

England – USA enttäuschte über weite Strecken. Vom Auftaktzauber der „Three Lions“ war gegen die Amerikaner nichts zu sehen. Stattdessen mühte sich die Mannschaft von Gareth Southgate – und schaffte es nicht, das Achtelfinale vorzeitig klar zu machen.

Für richtig Aufregung sorgte bei England – USA stattdessen Weston McKennie. Der ehemalige Schalke-Spieler war plötzlich der Auslöser einer Diskussion. Verhielt er sich in einer kuriosen Szene respektlos?

England – USA: McKennie-Einwurf wird zum Thema

Besagte Szene ereignet sich gegen Ende der ersten Halbzeit. Nach einem geklärten Ball bekamen die USA einen Einwurf zugesprochen. McKennie eilte zur Seitenlinie und wollte diesen ausführen.

Dass Fußballer so ihre Macken haben ist bekannt. Die Hände am Trikot oder den Ball unterm Trikot abtrocknen gehört zum Standard-Verfahren. McKennie jedoch ging einen Schritt weiter. Vor seinem Einwurf eilte er zu einem der Fotografen neben dem Feld und putzte sich die Hände kurzerhand an dessen Leibchen ab. Der Fotograf guckte irritiert zum US-Amerikaner.

„Nicht witzig“

Die Reaktionen auf die kuriose Szene ließen natürlich nicht lange auf sich warten. Während einige Zuschauer belustigt waren, reagierten andere angewidert. Viele waren sich einig: McKennies Aktion war gegenüber dem Fotografen respektlos.

„Das ist nicht witzig, das ist respektlos“, kommentierte beispielsweise einer auf Twitter und war mit seiner Meinung nicht allein. „Absolut bodenloses Verhalten“, echauffierte sich ein anderer. „Was ein Asi“, war eine noch deutlichere Meinung.

England – USA: Pfiffe nach Abfiff

Gelohnt hat es sich am Ende nicht. Aus de Situation entstand nicht mal eine gefährliche Chance. So blieb die Partie England – USA über weite Strecken ereignisarm. Die Fans im Stadion honorierten dies nach Abpfiff mit einem kleinen Pfeifkonzert.

In Gruppe B ist am letzten Spieltag damit alles offen. England führt die Gruppe mit vier Punkten an. Es folgen Iran (drei Punkte), USA (zwei Punkte) und Wales (ein Punkt). Am letzten Spieltag heißen die Duelle Wales – England und Iran – USA.