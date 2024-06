England-Fans bei EM stocksauer – sie fordern Konsequenzen

Eine Wut-Welle schwappt durch den englischen Fußball! Gerade erst haben sich die „Three Lions“ als Gruppensieger für das Achtelfinale der EM qualifiziert (hier mehr lesen). Glücklich ist darüber in England aber wohl niemand. Die Kritik an der Mannschaft und Trainer Gareth Southgate nimmt zu.

Obwohl ungeschlagen und nur mit einem Gegentor wirkt England nicht gerade wie der große Titelfavorit, als der sich das ganze Land selbst sieht. Die Stimmen, die nach Konsequenzen rufen, werden lauter. Gibt es Änderungen noch während des Turniers?

England-Gruppe sorgt für Hohn und Spott

Der letzte Spieltag der Gruppe C sorgte bei Fußballfans in ganz Europa für schallendes Gelächter. Beide Spiele endeten nach teils unterirdischen Darbietungen mit 0:0. Im Fernduell holte sich die englische Mannschaft mit fünf Punkten den Gruppensieg, Dänemark wurde vor den Slowaken wegen der besseren Fairplay-Wertung Zweiter.

Insbesondere die Leistungen der englischen Stars sorgen seit dem ersten Spiel für Diskussion. Die Mannschaft hat Spieler der Saison aus englischen (Phil Foden) wie spanischen (Jude Bellingham) Ligen. Dazu kommt der Torschützenkönig der Bundesliga (Harry Kane). Und trotzdem kriegt England nichts gebacken. Das Urteil der Fans ist eindeutig.

Southgate in der Kritik

Für sie ist der Schuldige schnell gefunden: Trainer Gareth Southgate. Der Cheftrainer leiste sich zu viele Fehler. „Gareth Southgate und seine veraltete Dinosaurier-Taktik sind schuld“, urteilt ein Engländer knallhart. „In meinen Augen macht Southgate alles falsch“, findet auch ein anderer.

Ein Kritik-Punkt, der immer wieder fällt: falsche Taktiken und Aufstellungen. So spielt Foden in der Nationalmannschaft beispielsweise auf dem Flügel, obwohl er im Zentrum für Manchester City brillierte wie noch nie. Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold spielte in der Gruppe im zentralen Mittelfeld – auch eine Entscheidung, die viel Kritik einbrachte.

England hofft auf Wende

Ihre Forderung ist klar: Southgate muss aus den schwachen Auftritten endlich Konsequenzen ziehen. Vor allem die Taktik müsse er anpassen und es vielleicht auch mit neuem Personal versuchen. Insbesondere auf Cole Palmer hoffen viele. Der Shootingstar aus der Premier League kam bisher nur auf ernüchternde 19 Minuten bei der EM.

England hat jetzt einige Tage Zeit, sich zu sammeln und dann das Achtelfinale anzugehen. Fakt ist: Die sportliche Wende muss her, sonst dürfte die Reise durch Deutschland ziemlich schnell enden.