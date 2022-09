England – Deutschland: Lage vor Klassiker eskaliert – jetzt geht es IHM an den Kragen

Vor England – Deutschland ist die Stimmung im DFB-Team mies. Doch bei den „Three Lions“ sieht es noch viel übler aus.

Auf der Insel herrscht vor England – Deutschland Weltuntergangsstimmung. Die „goldene Generation“ ist vorzeitig aus der Nations League abgestiegen. Nun geht es Trainer Gareth Southgate an den Kragen.

England – Deutschland: Untergangsstimmung auf der Insel

Gerade einmal 14 Monate ist es her, da herrschte in England die völlige Euphorie. EM-Endspiel! Heim-Finale! Alle waren sich sicher: „Football is coming home“.

Vor der Neuauflage von Italien – England am Freitag war die Stimmung eine völlig andere. Und danach erst recht. Das 0:1 in San Siro bedeutete den vorzeitigen Abstieg aus der Nations League A.

Vorzeitiger Abstieg in der Nations League

Nach einem glorreichen, wenn auch ungekrönten Jahr 2021 haben die „Three Lions“ kein einziges Pflichtspiel mehr gewonnen. Und weil sich die Fans sicher sind, dass ihr Team eine „goldene Generation“ hat, geht es jetzt dem Trainer an die Wäsche.

Gareth Southgate gerät zunehmend in Bedrängnis. Die Briten äußern ihren Unmut vor England – Deutschland lautstark. Viele fordern die Entlassung des Nationaltrainers.

„Letzte Stück Qualität fehlt“

Der ist bemüht, die eskalierte Lage wieder zu beruhigen. „Wir haben einen schlechten Lauf an Ergebnissen und wieder nicht das Ergebnis geholt, das wir brauchten und wollten. Aber es ist an uns, das wieder zurechtzurücken“, erklärt er. „Eine exakte Begründung, warum wir nicht treffen, ist schwierig. Wir kommen in die richtigen Zonen, aber wenn wir liefern müssten, fehlt das letzte Stück Qualität.“

Gibt es bei England – Deutschland die nächste Niederlage, könnten die Lichter für Gareth Southgate ein gutes Jahr nach dem EM-Finale endgültig ausgehen.