England bei der WM 2022: Nächster Star reist frühzeitig ab – der Grund ist erschreckend

Bittere Nachrichten von den „Three Lions“. Für England läuft es bei der WM 2022 bisher nach Maß. Nach einem überzeugenden Auftritt in der Gruppenphase gelang auch im Achtelfinale ein souveräner Sieg.

Doch die Gedanken kreisten um einen Mitspieler. Raheem Sterling musste England bei der WM 2022 vorzeitig verlassen. Er ist bereits der zweite Star, der abreist. Wie jetzt herauskommt, sind die Gründe dafür erschreckend.

England bei der WM 2022: Sterling abgereist

Zunächst war es nur eine kurze Notiz des englischen Verbands, welche die Zuschauer die Augenbrauen hochziehen ließ. Kurz vor dem Anpfiff des Achtelfinales gegen den Senegal wurde bekannt, dass Sterling in der Startaufstellung fehlt. Eine überraschende Entscheidung.

Sterling ist einer der überragenden Offensivakteure im Team von Gareth Southgate. Bereits im ersten Spiel hatte er beim 6:2 gegen den Iran mit je einem Tor und einer Vorlage brilliert. Nun fehlte er aus „persönlichen Gründen“, wie es zunächst hieß.

Familie von England-Star bedroht

Erst nach und nach kamen weitere Details heraus. Schnell brachten englische Medien wie „BBC“, „Guardian“ oder „Daily Mail“ Licht ins Dunkel. Demnach habe sich bei Sterlings Familie ein Drama ereignet.

In den Berichten heißt es, es sei zu einem bewaffneten Überfall gekommen. Einbrecher seien bereits in der Nacht zum Samstag in sein Haus eingebrochen und hätten die Familie des Superstars bedroht. Daraufhin reiste er wohl zurück nach Großbritannien, um seiner Frau und den Kindern beizustehen.

England bei der WM 2022: Rückkehr ungewiss

Nach dem Achtelfinalsieg von England bei der WM 2022 erhielt Sterling aus dem Team Rückendeckung. „Wir senden ihm unsere besten Wünsche und hoffen, ihn so bald wie möglich zu sehen“, erklärte Kapitän Harry Kane nach dem Senegal-Spiel. Ob Sterling während des Turniers nach Katar zurückkehrt, ist noch offen.

Weitere Neuigkeiten:

Auch Trainer Southgate sagte: „Manchmal ist Fußball nicht das Wichtigste und die Familie muss an erster Stelle stehen.“ Vor einigen Tagen war mit Ben White bereits ein Spieler von England bei der WM 2022 abgereist.