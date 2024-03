EM 2024: Überraschende Wende! UEFA macht es offiziell

Es dauert nicht mehr lange, dann fällt der Startschuss für die EM 2024 in Deutschland! Die Fußballfans konzentrieren sich zwar aktuell eher auf ihre Vereine, doch nach dem Saisonende gibt es dann das große Turnier hier bei uns.

Was darf bei der EM 2024 nicht fehlen, was aber auch bei anderen Fußballturnieren zur Normalität geworden ist? Ein eigener Song. Eigentlich war die Sängerin bis vor Kurzem bekannt, doch nun gibt es eine überraschende Wende. Die UEFA hat es offiziell gemacht.

EM 2024: Überraschende Wende!

Ursprünglich war geplant, dass Kim Petras mit One Republic und Meduza den Song zur EM 2024 aufnehmen sollte. Doch daraus wird nichts. Stattdessen hat die UEFA eine andere Sängerin angekündigt: Die deutsche Sängerin und Songwriterin Leony ist die offizielle Musikkünstlerin, das hat der Verband am Mittwoch (20. März) verkündet.

Lesetipp: Toni Kroos mit irrer Enthüllung! ER hätte die DFB-Rückkehr fast verhindert

Nun wird sie gemeinsam mit One Republic und Meduza den offiziellen EM-Song aufnehmen und im Mai präsentieren. Doch was ist mit Kim Petras? Warum wird sie den Song nicht performen? Diese Fragen haben sich viele Fans der Künstlerin gestellt.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die UEFA klärt auf: „Leider kann Kim Petras, die ursprüngliche Musikkünstlerin für die EURO2024, aufgrund unvorhergesehener Terminprobleme nicht mehr an der Produktion des offiziellen Songs der UEFA EURO 2024 teilnehmen. Die UEFA EURO 2024 möchte Kim für die Energie und Kreativität danken, die sie in das Projekt eingebracht hat. Wir wünschen dir viel Glück und Spaß bei deinen kommenden Aufgaben!“

„Eine Riesen Ehre für mich“

Leony hat sich mittlerweile auch schon auf Instagram geäußert. „Das ist eine Riesen Ehre für mich. Ich freue mich so, dass ich dabei sein darf“, jubelte die Sängerin. Schon in ein paar Tagen wird sie nach Miami reisen und mit den beiden anderen Künstlern die Vorbereitung auf den Song für die EM 2024 beginnen.

Mehr Nachrichten für dich:

„Es werden ganz, ganz viele tolle Dinge passieren“, so Leony. Ihre Fans möchte sie in den sozialen Medien auf diese „verrückte Reise“ mitnehmen. Somit wird es in den kommenden Tagen viel Content geben. Kim Petras indes hat sich bislang noch nicht zur Absage geäußert.