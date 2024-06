EM 2024: Jetzt wird es ernst für Nagelsmann & Co.

Das Champions-League-Finale ist gespielt, die Vereinssaison nun endgültig vorbei. Spätestens jetzt fällt für die deutsche Nationalmannschaft der Startschuss auf die bevorstehende EM 2024. Die Vorbereitung auf das Turnier geht in die heiße Phase.

Für Bundestrainer Julian Nagelsmann und seine Jungs wird es damit nun ernst. Die letzten Testspiele vor der EM 2024 stehen an. Es bleibt nur noch wenig Zeit, die große Euphoriewelle in Deutschland loszutreten.

EM 2024: Heiße Phase beginnt

Das erste Trainingslager in Blankenhain (26. bis 31. Mai) ist vorüber. Nun geht es in die heiße Phase – und die startet am Montagabend (3. Juni) mit dem vorletzten Testspiel gegen die Ukraine in Nürnberg. Dort kann die DFB-Elf nun beweisen, dass die Siege gegen Frankreich und die Niederlage keine Eintagsfliegen waren.

Nur wenige Tage später am Freitag (7. Juni) wartet der letzte Härtetest auf Deutschland. In Mönchengladbach geht es gegen Griechenland. Die Gegner für die letzten Testspiele hat Bundestrainer Julian Nagelsmann bewusst gewählt.

DFB-Elf muss sich beweisen

„Wir müssen uns mit Blick auf die Europameisterschaft und unsere Gruppengegner auf verschiedene Spielstile und -systeme vorbereiten. Die Ukraine und Griechenland sind zwei kampfstarke, leidenschaftliche Mannschaften – mit Gegnern dieser Art hatten wir zuletzt unsere Schwierigkeiten. Deshalb sind diese beiden Teams nach den jetzt anstehenden Duellen mit den spielstarken Topnationen Frankreich und Niederlande genau die richtigen Bewährungsproben“, sagte er Ende März.

Gegen spielstarke Nationen hat das Nagelsmann-System funktioniert, aber klappt es auch gegen Underdogs, die sich wohl hauptsächlich auf die Defensivarbeit konzentrieren und der DFB-Elf den Ball überlassen werden? Das muss die deutsche Nationalmannschaft jetzt noch unter Beweis stellen. In der Gruppenphase warten mit Schottland und Ungarn nämlich zwei ähnliche Kaliber.

Sorgt Nagelsmann für eine Überraschung?

Der 7. Juni ist aber nicht nur aufgrund des letzten Testspieles bedeutend: Das zweite Trainingslager in Herzogenaurach endet und es steht außerdem die endgültige Kader-Nominierung bevor. 26 Spieler darf Bundestrainer Nagelsmann maximal mitnehmen. Mit Rocco Reitz und Brajan Gruda dürfen aktuell zwei Youngsters mittrainieren und kommen eventuell sogar in den Testspielen zum Einsatz. Sie könnten noch für eine Überraschung sorgen.