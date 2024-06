EM: Achtelfinal-Wirrwarr! Bei dieser Szene staunen die Fans nicht schlecht

Deutschland steht im EM-Viertelfinale! Das DFB-Team siegte gegen Dänemark mit 2:0 und zog in die nächste Runde ein. Beim Achtelfinal-Knaller in Dortmund kam es zu mehreren strittigen Szenen. Zwei aberkannte Tore, ein Elfmeter nach VAR-Eingriff – Schiedsrichter Michael Oliver hat alle Hände voll zu tun.

Im Rahmen des Elfmeters für die DFB-Elf kam es darüber hinaus auch zu einem verwirrenden EM-Moment für alle Zuschauer. Im Mittelpunkt stand wie so oft das Spielgerät – dieses Mal jedoch aus einer ganz anderen Sichtweise.

EM: Ball-Sensor sorgt bei Elfmeter-Pfiff für Verwunderung

Schon die erste Halbzeit hatte eine Menge zu bieten. Aberkanntes Tor für Deutschland, viele intensive Zweikämpfe und nicht zuletzt eine knapp 20-minütige Unwetter-Unterbrechung. Doch damit nicht genug – in Halbzeit zwei wurde es noch kurioser.

Denn zunächst wurde der vermeintliche Führungstreffer der Dänen aufgrund einer Milimeterabseitsentscheidung zurückgenommen und nur wenige Minuten später zeigte Oliver nach Eingriff des VARs auf den Punkt – Elfmeter für Deutschland. Dänen-Verteidiger Joachim Andersen hatte den Ball aus kurzer Distanz an die Hand bekommen. Aus Verteidiger-Sicht eine sehr harte und unglückliche, aber eine richtige Entscheidung.

++ Julian Nagelsmann: Nach dem Dänemark-Spiel herrscht Gewissheit ++

Doch der Elfmeter-Pfiff an sich war nicht das, was die Zuschauer staunen ließ. Es war der neu eingeführte Ball-Sensor, der die Schiedsrichter bei so kniffligen Handentscheidungen unterstützen soll. Schon im Spiel Belgien – Slowakei kam dieses Tool zum Einsatz.

Die VAR-Entscheidung für alle Zuschauer im Stadion: Die Anzeigetafeln des Westfalenstadions verkünden den Elfmeter für Deutschland inklusive Begründung. Foto: IMAGO/Shutterstock

Ball-Chip sorgt für Klarheit

Alle Fans, die die VAR-Bilder verfolgen konnten, mussten wohl zweimal hinschauen, als einer der Bildschirme eine ungewohnte Grafik eingeblendet hatte. Das Bild zeigt eine Kurve, die einem EKG ähnelt. Dabei handelt es sich um das Geräusch, der verursacht wird, wenn ein Spieler den Spielball berührt. Ein gut durchdachtes System, das bei der WM in Katar erstmals zum Einsatz kam. Nun hat es auch die UEFA für diese EM einführen lassen.

Weitere News:

Im Inneren des EM-Balls ist ein 14 Gramm leichter Sensor verbaut. Mehrere hundert Male pro Sekunde sendet dieser seine Position an Antennen im Stadion. Berührt ein Spieler den Ball also, reagiert der Sensor darauf und sendet einen Ausschlag. So kann beispielsweise festgestellt werden, ob ein Spieler bei einer vermeintlichen Abseitsposition den Ball wirklich berührt hat.