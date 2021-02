EM 2021: Wo findet sie statt? Hier alle Infos

Spiele der EM 2021 finden unter anderem in der Allianz Arena in München statt.

Rom. Die EM 2021 startet nun endlich 11. Juni mit dem Eröffnungsspiel in Rom. Doch wer glaubt, dass die Europameisterschaft in diesem Jahr ausschließlich in Italien ausgetragen wird, wird sich die Augen reiben.

Denn bis zum Finale der EM 2021 am 11. Juli in London soll der Ball europaweit in gleich zwölf Ländern rollen. Noch bleibt allerdings abzuwarten, ob die UEFA diesen Plan auch wirklich umsetzt, oder ob sie sich erneut der Corona-Pandemie geschlagen geben muss. Diese hatte das Turnier nämlich bereits von Sommer 2020 auf 2021 verschieben lassen müssen.

Das sind die Austragungsorte der EM 2021

Die meisten Spiele der EM 2021 finden in London statt. Eigentlich sollten im Wembley-Stadion lediglich die beiden Halbfinal-Begegnungen und das Finale stattfinden.

Doch das Eurostadium-Projekt (Brüssel) konnte die Bedingungen der Uefa nicht erfüllen. Die für Brüssel geplanten Begegnungen (drei Gruppenspiele und ein Achtelfinale) gingen dann an London.

In diesen Stadien finden die Spiele der EM 2021 statt

Stadio Olimpico in Rom (Italien)

Kapazität: 72.698 Plätze

Eröffnung: 1932

Heimmannschaft: AS Rom, Lazio Rom

Im Römer Olympiastadion findet das Eröffnungsspiel der EM 2020 statt. Foto: dpa

Nationalstadion Baku (Aserbaidschan)

Kapazität: 69.870 Plätze

Eröffnung: 6. März 2015

Heimmannschaft: Nationalmannschaft Aserbaidschan

Mit dem Nationalstadion Baku erhofft sich Aserbaidschan zukünftig auch den Zuschlag für die Olympischen Sommerspiele. Foto: imago

Krestowski-Stadion in Sankt Petersburg (Russland)

Kapazität: 68.134 Plätze

Eröffnung: 22. April 2014

Heimmannschaft: Zenit St. Petersburg

Das Krestowski-Stadion war auch Austragungsort der WM 2018. Foto: imago

Telia Parken in Kopenhagen (Dänemark)

Kapazität: 38.065 Plätze

Neueröffnung: 9. September 1992

Heimmannschaft: FC Kopenhagen

Das Telia Parken hat ein schließbares Dach. Foto: imago

Johan-Cruyff-Arena in Amsterdam (Niederlande)

Kapazität: 54.990 Plätze

Eröffnung: 14. August 1996

Heimmannschaft: Ajax Amsterdam

Die Johan-Cruyff-Arena hieß bei der Eröffnung noch Amsterdam Arena. Foto: dpa

Arena Nationala in Bukarest (Rumänien)

Kapazität: 55.600 Plätze

Eröffnung: 06. September 2011

Heimmannschaft: Nationalmannschaft Rumänien

Die Arena Nationala kann auf bis zu 63.000 Plätze ausgebaut werden. Foto: dpa

Wembley-Stadium in London (England)

Kapazität: 90.000 Plätze

Eröffnung: März 2007

Heimmannschaft: Nationalmannschaft England

Im Wembley steigt das Finale der EM 2020. (Archivbild) Foto: dpa

Hampden Park in Glasgow (Schottland)

Kapazität: 51.866 Plätze

Eröffnung: 31. Oktober 1903

Heimmannschaft: FC Queen's Park

Der Hampden Park gilt als das älteste Stadion der Welt. Foto: dpa

Estadio de San Mames in Bilbao (Spanien)

Kapazität: 50.000 Plätze

Eröffnung: 16. September 2013

Heimmannschaft: Athletic Bilbao

Das neue Estadio de San Mames wurde unmittelbar neben dem alten Athletic-Stadion erbaut. Foto: dpa

Aviva Stadium in Dublin (Irland)

Kapazität: 51.700 Plätze

Eröffnung: 14. Mai 2010

Heimmannschaft: Nationalmannschat Irland

Auch die irische Rugby-Union-Nationalmannschaft nutzt das Aviva Stadium für ihre Heimspiele. Foto: dpa

Allianz Arena in München (Deutschland)

Kapazität: 69.344 Plätze

Eröffnung: 30. Mai 2005

Heimmannschaft: FC Bayern München

Sollte sich Deutschland für die EM 2020 qualifizieren spielt das DFB-Team mindestens zwei Mal in der Allianz Arena in München. Foto: dpa

Ferenc Puskas Stadion in Budapest (Ungarn)

Kapazität: 65.000 Plätze

Eröffnung: 2019

Heimmannschaft: Nationalmannschaft Ungarn