EM 2021: Wales – Schweiz: DAS könnte das Überraschungsteam des Turniers werden

Baku. Das Eröffnungsspiel ist Geschichte, jetzt rollt die EM 2021 so richtig los. Am Samstag stehen gleich drei Spiele an, bei Wales – Schweiz könnte sich bereits das erste Überraschungsteam des Turniers in Stellung bringen.

Wales gegen Schweiz – beiden Nationen wird von so manchem Experten das Potenzial der Überraschungsmannschaft der EM 2021 nachgesagt. Die Waliser mit Superstar Gareth Bale drang bei der letzten Euro bis ins Halbfinale vor, wurde erst dort vom späteren Europameister Portugal gestoppt. Der Schweiz wird von zahlreichen Buchmachern eine realistische Chance eingeräumt, bis ins Halbfinale vorzudringen.

EM 2021: Wales – Schweiz im Live-Ticker

Wales oder Schweiz? Gareth Bale oder Granit Xhaka? Wer landet bei der EM 2021 den ersten Sieg und bestätigt sein Potenzial? DER WESTEN begleitet dich im Live-Ticker durch die Partie – hier verpasst du nichts!

Wales – Schweiz -:- (-:-)

Tore:

Mögliche Aufstellungen:

Wales: Ward - Mepham, Rodon, B. Davies - N. Williams, Allen, Ampadu, C. Roberts - Wilson - James, Bale

Schweiz: Sommer - Elvedi, Schär, Akanji - Mbabu, Zakaria, G. Xhaka, R. Rodriguez - Shaqiri - Embolo, Seferovic

Morgen spielt Wales gegen die Schweiz, schon heute steht das Eröffnungsspiel Türkei gegen Italien an.

13.30 Uhr: Darüber hinaus sind bei den Eidgenossen mit Haris Seferovic, Mario Gavranovic, Granit Xhaka, Fabian Schär und Ricardo Rodriguez noch zahlreiche weitere Profis im Kader, die schon einmal in der Bundesliga gespielt haben.

12.51 Uhr: Die Schweiz kommt – nicht zum ersten Mal – mit einem ganzen Paket von Bundesliga-Legionären daher. Diese Spieler sind dir aus Deutschland bekannt:

Yann Sommer (Gladbach)

Manuel Akanji (BVB)

Nico Elvedi (Gladbach)

Kevin Mbabu (Wolfsburg)

Denis Zakaria (Gladbach)

Djibril Sow (Frankfurt)

Edimilson Fernandes (Mainz)

Steven Zuber (Schweiz)

Ruben Vargas (Augsburg)

Admir Mehmedi (Wolfsburg)

Breel Embolo (Gladbach)

Freitag, 11.40 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen im Live-Ticker zum EM-Spiel Wales gegen die Schweiz. Hier verpasst du kein Tor, kein Highlight und wirst bis zum Anpfiff mit allem Wissenswerten auf dem Laufenden gehalten.