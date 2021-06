EM 2021: Ukraine – Nordmazedonien: Premiere! DAS ist neu bei der EM

Ukraine und Nordmazedonien stehen bei der EM 2021 im zweiten Spiel bereits gehörig unter Druck. Beide Mannschaften gingen in der ersten Partie jeweils als Verlierer vom Feld.

Dennoch ist die Stimmungslage bei Ukraine und Nordmazedonien grundlegend anders. Er kann die Hoffnung auf das Achtelfinale bei der EM 2021 aufrechterhalten.

EM 2021: Ukraine – Nordmazedonien: Zeigt sich die Ukraine wieder stark?

Alle Infos zum Spiel Ukraine gegen Nordmazedonien bekommst du schon vor dem Anpfiff bei uns im Live-Ticker.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

------------------------

Spielinfo:

Anstoß: Donnerstag, 17. Juni, 15 Uhr

Stadion: Arena Nationala (Bukarest)

Schiedsrichter: Fernando Rapallini (Argentinien)

------------------------

Ukraine – Nordmazedonien 0:0 (-:-)

Tore:

-------------------------

Bestätigte Aufstellungen:

Ukraine: Bushchan - Karavaev, Zabarnyi, Matviienko, Mykolenko - Stepanenko - Sharparenko, Zinchenko - Yarmolenko, Malinovskyi – Yaremchuk

Nordmazedonien: Dimitrievski - S. Ristovski, Velkovski, Musliu - Nikolov, Bardhi, Ademi, Spirovski, Alioski - Pandev, Elmas

-------------------------

Anpfiff: Los geht's! Der Ball rollt.

14.54 Uhr: Die Hymnen werden gespielt, die Spieler stehen auf dem Feld.

14.37 Uhr: Das Spiel leitete heute Fernando Rapallini - ein Schiedsrichter aus Argentinen. Er ist der erste Schiedsrichter aus Südamerika, der bei einer Europameisterschaft zum Einsatz kommt. Der Grund ist eine Kooperation zwischen der UEFA un CONMEBOL.

14.35 Uhr: Bei Nordmazedonien werden wieder alle Blicke auf den alten Haudegen Goran Pandev gerichtet sein. Er erzielte gegen Österreich auch das erste Tor der EM-Geschichte der Nordmazedonier.

14.28 Uhr: Diese Elf schickt die Ukraine ins Rennen:

Ukraine: Bushchan - Karavaev, Zabarnyi, Matviienko, Mykolenko - Stepanenko - Sharparenko, Zinchenko - Yarmolenko, Malinovskyi – Yaremchuk

14.14 Uhr: So gehen es die Nordmazedonier gegen die Ukraine an:

Nordmazedonien: Dimitrievski - S. Ristovski, Velkovski, Musliu - Nikolov, Bardhi, Ademi, Spirovski, Alioski - Pandev, Elmas

13.38 Uhr: In gut anderthalb Stunden geht der nächste Tag bei der EM los. Den Auftakt machen Ukraine und Nordmazedonien. Gespielt wird in Bukarest.

11.00 Uhr: Für beide ist das Match schon ein vorgezogenes "Endspiel" in der Gruppe. "Das Spiel gegen Nordmazedonien ist das Wichtigste. Das muss gewonnen werden", sagte Mykola Matviienko.

Donnerstag, 06.03 Uhr: Matchday! Heute steigt die Partie zwischen der Ukraine und Nordmazedonien.

22.49 Uhr: Es wird das Spiel der Außenseiter in der Gruppe C. Sollte sich im Spiel Österreich gegen Niederlande eine Mannschaft an die Spitze setzen können, wäre es wichtig sich den Platz direkt dahinter zu sichern. Jeder Punkt kann am Ende entscheiden!

15.36 Uhr: Bei der morgigen Partie wird es zu einem Novum kommen. Mit Fernando Rapallini aus Argentinien wird erstmals ein Schiedsrichter aus Südamerika ein EM-Spiel pfeifen. Ohnehin ist er erst der zweite Nicht-Europäer, dem diese Ehre zuteil wird.

Der Grund dafür liegt in einer Kooperation zwischen der UEFA und dem südamerikanischen Verband CONMEBOL.

14.21 Uhr: Nordmazedonien ging dagegen 1:3 gegen die Österreicher baden. Bei einer weiteren Niederlage dürfte die Premieren EM ganz schnell wieder vorbei sein.

----------------------------

-----------------------------

14.03 Uhr: Auch wegen des starken Auftritts dürfte die Ukraine am Donnerstag als Favorit gelten.

13.26 Uhr: Was war das für ein erstes Spiel der Ukrainer gegen die Niederlande. Ein 0:2 in kürzester Zeit gedreht, nur um dann doch das 2:3 zu kassieren. Hier kannst du nochmal alle Highlights nachlesen >>>

Mittwoch, 16. Juni, 13 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu Ukraine – Nordmazedonien. Hier versorgen wir dich mit allen Informationen.