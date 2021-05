EM 2021: Erling Haaland muss zuschauen – diese Superstars verpassen die Europameisterschaft

Endlich. In wenigen Wochen startet die EM 2021. Dann kämpfen die besten Spieler und Nationalmannschaften gegeneinander, um am Ende des Turniers den „Henri-Delaunay-Pokal“ in die Höhe stemmen zu dürfen.

Doch es gibt auch einige Superstars, die bei der EM 2021 zu Hause bleiben und die Spiele von der Couch aus verfolgen müssen. Wir geben einen Überblick über die Spieler, die nicht bei dem Turnier dabei sein werden.

EM 2021: Norwegen-Trio um BVB-Star Haaland und wertvollster Keeper der Welt – sie müssen zuschauen

Zu Hause bleiben müssen unter anderem die Norweger. Das Team um BVB-Topstürmer Erling Haaland schaffte es lediglich in die Playoffs um die Gruppenphase, scheiterte dort allerdings in Hin-und Rückspiel an den Serben.

BVB- und Norwegen-Star Erling Haaland muss zugucken. Foto: imago images/Bildbyran

Diese Niederlage bedeutet, dass neben Haaland auch Leipzigs Alexander Sörloth und auch das einstige Wunderkind Martin Ödegaard die Euro verpassen werden.

Die Eckdaten zur EM 2021:

Findet vom 11. Juni bis zum 11. Juli statt

EM findet erstmals in ganz Europa statt

Das Finale findet im Wembley-Stadion (London) statt

Ursprünglich sollte die EM vom 12. Juni bis 12. Juli 2020 stattfinden

Konnten die Serben zwar gegen Norwegen jubeln, platzte eine Runde später gegen Schottland der Traum von der EM. Damit dürfen auch Frankfurt-Held Luka Jovic sowie die Serie-A-Stars Nikola Milenkovic (AC Florenz) und Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rom) nur zuschauen.

Einen ruhigen Sommer wird auch Jan Oblak von Atletico Madrid erleben. Für den wertvollsten Keeper der Welt (geschätzter Marktwert von 90 Millionen Euro) war mit der Slowenien schon in der Quali-Gruppe Schluss.

Mit Oblak fehlt der teuerste Keeper. Foto: imago images/Eibner Europa

Auch Madrid-Teamkollege Stefan Savic verpasst mit Montenegro die EM.

EM 2021: Stars aus der Serie A besonders gebeutelt

Auffällig: Besonders aus der italienischen Liga schafften es die Stars gleich reihenweise nicht, sich mit ihren Nationalmannschaften zu qualifizieren. So werden auch Konstantinos Manolas (SSC Neapel/Griechenland), Ex-Dortmunder Henrikh Mkhitaryan (AS Rom/Armenien) und Edin Dzeko (AS Rom/Bosnien-Herzegowina) fehlen.

Diese Stars verpassen die EM

Erling Haaland (Borussia Dortmund, Norwegen)

Luka Jovic (Eintracht Frankfurt, Serbien)

Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rom, Serbien

Jan Oblak (Atletico Madrid, Slowenien)

Stefan Savic (Atletico Madrid, Slowenien)

Miralem Pjanic (FC Barcelona, Bosnien-Herzegowina)

Edin Dzeko (AS Rom, Bosnien-Herzegowina)

Henrikh Mkhitaryan (AS Rom, Armenien)

Zusätzlich traf es in den Playoffs um die letzten Gruppenplätze auch Barca-Star Miralem Pjanic (auch Bosnien-Herzegowina) und den aus der Bundesliga bekannten Werder-Profi Milot Rashica (Kosovo).