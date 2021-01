EM 2021: Bericht – UEFA berät Notfallplan! NRW als Austragungsort?

Kann die EM 2021 in der aktuell geplanten Form stattfinden oder nicht? Je näher der Termin rückt, desto unwahrscheinlicher scheint dies.

Einem Bericht von RTL und N-TV zufolge prüft die UEFA nun einen Corona-Notfall-Plan für die EM 2021. Zur Diskussion stehen vier unterschiedliche Szenarien.

EM 2021: Europameisterschaft an nur einem Ort?

Die UEFA steht wegen dem Festhalten an seinen Plänen für die Europameisterschaft trotz der Corona-Pandemie in der Kritik. Doch nun scheint auch beim europäischen Verband ein Umdenken stattzufinden.

Wie „RTL“ und „N-TV“ berichten, soll darüber nachgedacht werden, die Austragungsorte für das Event zu verändern. Der ursprüngliche Plan sah vor, die EM in zwölf Städten in zwölf Ländern stattfinden zulassen.

Um den Reiseverkehr in der weiterhin angespannten Situation zu minimieren, soll die Anzahl der Austragungsorte deutlich verringert werden. Dem Bericht zufolge soll es vier Optionen geben:

Zehn Städte in zehn Ländern Fünf Städte in fünf Ländern Mehrere Städte in zwei bis drei Ländern Eine Stadt oder Region mit mehreren Stadien

Ein Vorbild für das Vorhaben könnte das Champions-League-Finalturnier aus dem vergangenen Sommer sein. Dort fanden ab dem Viertelfinale alle Partien in Lissabon in Portugal statt. Während der gesamten Zeit des Turniers, welches der FC Bayern München am Ende gewann, konnte so auf lange Reisen mit dem Flugzeug quer durch Europa verzichtet werden.

Eine mögliche Option soll auch Bundesland NRW mit seinen Stadien in Dortmund, Gelsenkirchen, Köln und Düsseldorf sein. Hier hatte das Final-Turnier der Europa League 2020 stattgefunden. Auch Städte wie Wien oder London sollen im Gespräch sein

UEFA will sich nicht äußern

Auf Anfrage der beiden Medien wollte sich die UEFA nicht zu den Gerüchten um die EM äußern. Man verwies lediglich darauf, dass man mit allen zwölf geplanten Städten in Kontakt stehe und an Konzepten arbeite, um die Europameisterschaft umzusetzen.

Die bisherigen Städte der EM 2021 im Überblick:

London, England

Rom, Italien

Baku, Aserbaidschan

München, Deutschland

St. Petersburg, Russland

Budapest, Ungarn

Amsterdam, Niederlande

Glasgow, Schottland

Dublin, Irland

Bilbao, Spanien

Kopenhagen, Dänemark

Das gilt auch für das Thema Zuschauer in den Stadien. Ein internationales Turnier vor Geisterkulisse scheint aus Sicht des Verbandes dabei nur der allerletzte Ausweg zu sein.

Die EM sollte ursprünglich bereits im letzten Jahr stattfinden. Weil aber sämtliche Ligen ihren Spielbetrieb wegen Corona unterbrachen und sich der Terminkalender weit nach hinten verschob, wurde die Großveranstaltung letztendlich verschoben.

In diesem Jahr soll das Turnier vom 11. Juni bis zum 11. Juli ausgetragen werden. (mh)