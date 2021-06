Das Eröffnungsspiel war gar nichts aus Sicht der Türkei. Das Team vom Bosporus verlor deutlich mit 3:0 gegen Italien. Nun soll es im zweiten Gruppenspiel besser laufen. Diesmal heißt es: Türkei gegen Wales.

EM 2021: Türkei – Wales: Verlieren verboten! SIE stehen schon jetzt unter Druck. Foto: Imago Images

Die Waliser sind allerdings alles andere als eine Kirmestruppe. Im Auftaktmatch gegen die Schweiz spielten Gareth Bale und Co. zwar nur 1:1, doch die Begegnung hat richtig Spaß gemacht. Für den neutralen Zuschauer bleibt nur zu hoffen, dass Türkei gegen Wales ähnlich spannend und ansehnlich wird.

EM 2021: Türkei – Wales:

Alle Infos zum Spiel Türkei – Wales bekommst du hier bei uns im Live-Ticker!

Spielinfo:

Anstoß: Mittwoch, 16. Juni, 18 Uhr

Ort: Olympiastadion (Baku)

Schiedsrichter: Artur Soares Dias (Portugal)

TV/Livestream: ARD, MagentaTV

Mögliche Aufstellungen:

Cakir - Celik, Demiral, Söyüncü, Meras - Ayhan - Ozan Tufan - Cengiz Ünder, Calhanoglu, Irfan Can - B. Yilmaz

Ward - N. Williams, Mepham, Rodon, B. Davies - Morrell, Allen, Ramsey - Bale, Moore, James

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Türkei – Wales -:- (-:-)

Tore: -

14.45 Uhr: Die Begegnung am Mittwoch um 18 Uhr übertragen die ARD und MagentaTV.

14.31 Uhr: Für die Türkei heißt es heute verlieren verboten! Mit einer Niederlage und dann null Punkten aus zwei Spielen könnte das Weiterkommen in weiter Ferne rücken. Großer Druck also für Burak Yilmaz und seine Teamkollegen.

14.17 Uhr: Sechs Mal standen sich beide Mannschaften bisher gegenüber. Zwei Mal bei einer EM-Quali, vier Mal bei einer Qualifikation für die WM. Drei Siege holten die Briten, zwei die Türken. Ein Mal trennte man sich Remis. Die letzte Begegnung ist aber schon 24 Jahre her. Am 20. August 1997 schlug die Türkei Wales mit 6:4. Schon zur Halbzeit hatte es 3:3 gestanden. Ein ähnlich torreiches Spiel würde bei dieser EM wohl jedem neutralen Fan gefallen.

14.12 Uhr: Die Waliser haben im ersten Spiel in dieser Gruppe sich 1:1 von der Schweiz getrennt. Erst brachte Breel Embolo von Borussia Mönchengladbach die Eidgenossen in Front. Doch die Waliser zeigten Nehmerqualität und glichen in der 75. Minute aus. Kieffer Moore, der nach einem blutigen Zusammenprall in der ersten Hälfte einen Turban trug, rettet mit seinem Kopfball einen ganz wichtigen Punkt.

14.02 Uhr: Wie reagiert die Türkei auf die deftige Niederlage aus dem Eröffnungsspiel gegen Italien? 0:3 hieß es da nach 90 Minuten. Das hatten sich alle Anhänger der türkischen Nationalmannschaft und viele Fußball-Experten anders erwartet. Die Türkei war als Geheimfavorit ins Turnier gestartet. Wird sie dieser Rolle nun im zweiten Gruppenspiel gerecht?

Dienstag, 13:55 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Spiel zwischen der Türkei und Wales. Alle Infos zur Partie bekommst du hier im Liveticker!