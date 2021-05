EM 2021: Spielplan, Spielorte, Stadien – wir haben alle Infos für dich

Bei der EM 2021 rollt der Ball gleich an elf Austragungsorten – ein absolutes Novum bei einer Europameisterschaft.

Bislang gab es maximal zwei Gastgeberländer. Doch bei der EM 2021 ist alles anders. Sie findet über den gesamten Kontinent verteilt statt.

In diesen Stadien finden die Gruppenspiele der EM 2021 statt

Gruppe A: Rom (Stadio Olimpico) und Baku (Nationalstadion Baku)

Gruppe B: Sankt Petersburg (Krestowski-Stadion) und Kopenhagen (Telia Parken)

Gruppe C: Amsterdam (Johan-Cruyff-Arena) und Bukarest (Arena Nationala)

Gruppe D: London (Wembley-Stadion) und Glasgow (Hampden Park)

Gruppe E: Sevilla (Estadio de San Mames) und St. Petersburg (Aviva Stadium)

Gruppe F: München (Allianz Arena) und Budapest (Ferenc Puskas Stadion)

+++ Wann spielt Deutschland bei der EM 2021? Anstoßzeiten des DFB-Teams im Überblick +++

Das sind die Gruppen bei der EM 2021

Gruppe A: Italien, Wales, Schweiz, Türkei

Gruppe B: Finnland, Belgien, Russland, Dänemark

Gruppe C: Nordmadzedonien, Niederlande, Ukraine, Österreich

Gruppe D: Tschechien, England, Kroatien, Schottland

Gruppe E: Slowakei, Spanien, Schweden, Polen

Gruppe F: Deutschland, Portugal, Ungarn, Frankreich

EM 2021: Deutschland mit Heimspielen in der Allianz Arena

Deutschland hat sogar drei Heimspiele. Das DFB-Team wird seine drei Gruppenspiele in der Münchener Allianz Arena austragen. Zum einen das Duell am 15. Juni um 21 Uhr gegen Weltmeister Frankreich, zum anderen das Spiel gegen Europameister Portugal am 19. Juni um 18 Uhr. Das dritte Spiel gegen Ungarn wird am 23. Juni um 21 Uhr stattfinden.

Das ist der Spielplan der K.o.-Phase

Achtelfinale

26. Juni 2021: Erster Gruppe A - Zweiter Gruppe C in London

26. Juni 2021: Zweiter Gruppe A - Zweiter Gruppe B in Amsterdam

27. Juni 2021: Erster Gruppe B - Bester Dritter Gruppe D/E/F in Sevilla

27. Juni 2021: Erster Gruppe C - Bester Dritter Gruppe D/E/F in Budapest

28. Juni 2021: Zweiter Gruppe D - Zweiter Gruppe E in Kopenhagen

28. Juni 2021: Erster Gruppe F - Bester Dritter Gruppe A/B/C in Bukarest

29. Juni 2021: Erster Gruppe E - Bester Dritter Gruppe A/B/C/D in Glasgow

29. Juni 2021: Erster Gruppe D - Zweiter Gruppe F in St. Petersburg

Viertelfinale

2. Juli 2021, 18 Uhr in St. Petersburg

2. Juli 2021, 21 Uhr in München

3. Juli 2021, 18 Uhr in Baku

3. Juli 2021, 21 Uhr in Rom

Halbfinale

6. Juli 2021, 21 Uhr in London

7. Juli 2021, 21 Uhr in London

Finale

11. Juli 2021, 21 Uhr in London

EM 2021 wird zum Abschiedsturnier für Joachim Löw

Jogi Löw beendet mit der EM 2021 seine Tätigkeit als Bundestrainer. Der Weltmeistertrainer tritt zurück. Sein großes Ziel ist sicherlich mit dem maximalen Erfolg, also dem Titel, abzutreten. Das Finale in London ist also das große Ziel. Was ab dem 12. Juli 2021 dann passiert, wer in der Ära nach Löw das Sagen hat, ist unklar. Eine bittere Blitz-Absage gab es bereits. Hier mehr.