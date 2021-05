EM 2021: Alle wichtigen Termine auf einen Blick

Im Sommer steht die EM 2021 an. Ausgetragen wird das Turnier in elf verschiedenen Städten in ganz Europa.

Damit du kein Spiel der EM 2021 verpasst, haben wir für dich den ganzen Spielplan des Turniers zusammengestellt. Vom Eröffnungsspiel bis zum Finale, alle Termine findest du hier!

EM 2021: Der Spielplan

Hier alle Spiele im Überblick:

Gruppe A: Italien, Schweiz, Türkei, Wales

1. Spieltag: Türkei – Italien, 11.06, 21 Uhr in Rom

Wales – Schweiz, 12.06, 15 Uhr in Baku

2. Spieltag: Türkei – Wales, 16.06, 18 Uhr in Baku

Italien – Schweiz, 16.06, 21 Uhr in Rom

3. Spieltag: Italien – Wales, 20.06, 18 Uhr in Rom

Schweiz – Türkei, 20.06, 16 Uhr in Baku

--------------------------------------

+++ Wann spielt Deutschland bei der EM 2021? Anstoßzeiten des DFB-Teams im Überblick +++

--------------------------------------

Gruppe B: Belgien, Russland, Dänemark, Finnland

1. Spieltag: Dänemark – Finnland, 12.06, 18 Uhr in Kopenhagen

Belgien – Russland, 12.06, 21 Uhr in St. Petersburg

2. Spieltag: Finnland – Russland, 16.06, 15 Uhr in St. Petersburg

Dänemark – Belgien, 17.06, 18 Uhr in Kopenhagen

3. Spieltag: Russland – Dänemark, 21.06, 21 Uhr in Kopenhagen

Finnland – Belgien, 21.06, 21 Uhr in St. Petersburg

--------------------------------------

Gruppe C: Niederlande, Ukraine, Österreich, Nordmazedonien

1. Spieltag: Österreich – Nordmazedonien, 13.06, 18 Uhr in Bukarest

Niederlande – Ukraine, 13.06, 21 Uhr in Amsterdam

2. Spieltag: Ukraine – Nordmazedonien, 17.06, 15 Uhr in Bukarest

Niederlande – Österreich, 17.06, 21 Uhr in Amsterdam

3. Spieltag: Nordmazedonien – Niederlande, 21.06, 18 Uhr in Amsterdam

Ukraine – Österreich, 21.06, 18 Uhr in Bukarest

--------------------------------------

Gruppe D: England, Kroatien, Tschechien, Schottland

1. Spieltag: England – Kroatien, 13.06, 15 Uhr in London

Schottland – Tschechien, 14.06, 15 Uhr in Glasgow

2. Spieltag: Kroatien – Tschechien, 18.06, 18 Uhr in Glasgow

England – Schottland, 18.06, 21 Uhr in London

3. Spieltag: Tschechien – England, 22.06, 21 Uhr in London

Kroatien – Schottland, 22.06, 21 Uhr in Glasgow

--------------------------------------

Gruppe E: Spanien, Polen, Schweden, Slowakei

1. Spieltag: Polen – Slowakei, 14.06, 18 Uhr in St. Petersburg

Spanien – Schweden, 14.06, 21 Uhr in Sevilla

2. Spieltag: Schweden – Slowakei, 18.06, 15 Uhr in St. Petersburg

Spanien – Polen, 19.06, 21 Uhr in Sevilla

3. Spieltag: Slowakei – Spanien, 23.06, 18 Uhr in Sevilla

Schweden – Polen, 23.06, 18 Uhr in St. Petersburg

--------------------------------------

Gruppe F: Deutschland, Frankreich, Portugal, Ungarn

1. Spieltag: Ungarn – Portugal, 15.06, 18 Uhr in Budapest

Frankreich – Deutschland, 15.06, 21 Uhr in München

2. Spieltag: Ungarn – Frankreich, 19.06, 15 Uhr in Budapest

Portugal – Deutschland, 19.06, 18 Uhr in München

3. Spieltag: Deutschland – Ungarn, 23.06, 21 Uhr in München

Portugal – Frankreich, 23.06, 21 Uhr in Budapest

--------------------------------------

Mehr News zur EM 2021:

EM 2021: Maskottchen trägt den Namen „Skillzy“ – das steckt dahinter

EM 2021: In diesen Stadien steigen die Spiele der Europameisterschaft

EM 2021 im Livestream und TV - hier kannst du die Spiele sehen

EM 2021: Stadien, Austragungsorte, Spielplan – hier alle Infos

--------------------------------------

EM-Achtelfinale

Zweiter Gruppe A - Zweiter Gruppe B, 26.06, 18 Uhr in Amsterdam

Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe C, 26.06, 21 Uhr in London

Sieger Gruppe C - Dritter Gruppe D/E/F, 27.06, 18 Uhr in Budapest

Sieger Gruppe B - Dritter Gruppe A/D/E/F, 27.06, 21 Uhr in Sevilla

Zweiter Gruppe D - Zweiter Gruppe E, 28.06, 18 Uhr in Kopenhagen

Sieger Gruppe F - Dritter Gruppe A/B/C, 28.06, 21 Uhr in Bukarest

Sieger Gruppe D - Zweiter Gruppe F, 29.06, 18 Uhr in Dublin

Sieger Gruppe E - Dritter Gruppe A/B/C/D, 29.06, 21 Uhr in Glasgow

--------------------------------------

EM-Viertelfinale

Sieger AF Bukarest - Sieger AF Kopenhagen, 02.07, 18 Uhr in St. Petersburg

Sieger AF Bilbao - Sieger AF London, 02.07, 21 Uhr in München

Sieger AF Budapest - Sieger AF Amsterdam, 03.07, 18 Uhr in Baku

Sieger AF Glasgow - Sieger AF Dublin, 03.07, 21 Uhr in Rom

--------------------------------------

EM-Halbfinale

Sieger VF München - Sieger VF St. Petersburg, 06.07, 21 Uhr in London

Sieger VF Rom - Sieger VF Baku, 07.07, 21 Uhr in London

--------------------------------------

EM-Finale

Sieger HF 1 - Sieger HF 2, 11.07, 21 Uhr in London

+++ EM 2021: Das sind die Moderatoren und Experten bei ARD, ZDF und Co +++

EM 2021: DFB-Kader – Offiziell! Diese Spieler laufen für Deutschland auf

Der Kader der deutschen Nationalmannschaft bei der EM steht nun fest. Hier liest du, wer alles dabei ist.