EM 2021: Spanien – Polen im Live-Ticker: Trainer Luis Enrique verrät spannendes Detail

Sevilla. Spanien – Polen: bei der EM 2021 sind beide Teams schon im zweiten Spiel unter Druck.

Die Elf von Luis Enrique blieb beim torslosen und trostlosen Remis gegen Schweden vieles schuldig. Nun muss Spanien gegen Polen liefern, um im letzten Gruppenspiel der EM 2021 nicht mit dem Rücken zur Wand zu stehen.

EM 2021: Spanien – Polen im Live-Ticker: Alvaro Morata spielt

Auch die Polen enttäuschten beim Auftakt. Von Weltfußballer Robert Lewandowski war wenig zu sehen. Doch wer ihn kennt, weiß: Dieser Bursche kann jedes Spiel prägen – auch das gegen die Startruppe aus Spanien.

EM 2021: Spanien gegen Polen – beide Nationen stehen unter Druck. Foto: imago images/AFLO

Ärgert Lewandowski die Spanier? Gewinnt Favorit Spanien gegen Polen? Du erfährst alles in unserem Live-Ticker. Und der hält dich auch bis zum Anpfiff mit allen relevaten Infos auf dem Laufenden.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Spanien – Polen -:- (-:-)

Tore:

------------------------------

Mögliche Aufstellungen:

Spanien: Unai Simon - M. Llorente, Laporte, Pau, Jordi Alba - Rodrigo - Koke, Pedri - Sarabia, Morata, Dani Olmo

Polen: Szczesny - Bereszynski, Glik, Bednarek - Moder - Jozwiak, Rybus - Klich, Zielinski, Linetty - Lewandowski

------------------------------

20.12 Uhr: Spanien-Trainer Luis Enrique lässt sich vor dem Spiel in die Aufstellungs-Karten schauen. Er stellt klar: Alvaro Morata wird in der Startelf stehen. „Er wird von Beginn an spielen. Ich will, dass er uns weiter im Angriff und in der Abwehr hilft. Morgen spielen wir mit Morata und zehn weiteren Spielern.“ Letztes kommt nicht überraschend.

17.45 Uhr: Superstar Robert Lewandowski stellt vor dem Duell mit den Spaniern klar: „Wir haben keine Angst. Wir müssen diszipliniert spielen, die Partie wie ein Endspiel angehen.Natürlich ist Spanien ein großartiges Team mit großartigen Spielern. Für uns wird das definitiv eine große Herausforderung.“

------------------------------

Spiel-Infos:

Anstoß: Samstag, 19. Juni, 21 Uhr

Spielort: Sevilla (Spanien)

Schiedsrichter: Daniele Orsato (Italien)

------------------------------

16.20 Uhr: Spanien kam im ersten Spiel der EM 2021 nicht über ein 0:0 gegen Schweden hinaus. Die Polen verloren 1:2 gegen die Slowakei. Gestern konten die Schweden die Slowakei 1:0 schlagen und thronen nun an der Tabellenspitze der Gruppe E.

------------------------------

Mehr aktuelle News zur EM 2021:

EM 2021: Schock-Szene bei Kroatien – Tschechien! ER ist ein „echter Vollblutstürmer“

EM 2021: Paukenschlag um Christian Eriksen! Bittere Nachricht für den Dänemark-Star

Sportstudio (ZDF): Erneute Hetz-Welle gegen Claudia Neumann – plötzlich grätschen SIE dazwischen

------------------------------

Freitag, 15.12 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen im Live-Ticker der EM 2021 zur Begegnung Spanien gegen Polen. Hier gibts bis zum Anpfiff alle Infos, dann alle Highlights. Viel Spaß!